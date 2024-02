Regularizan despacho de mercancía por la Aduana de Veracruz

Veracruz, Ver.- El despacho y pedimento de mercancía comenzó a regularizarse desde la tarde de ayer jueves en las 50 aduanas del país y la de Veracruz, aunque lo cierto es que se registran algunas incidencias, reporta el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Veracruz, Marco Sansores.

“En el transcurso de esta mañana se nos informa que ya está activo nuevamente el sistema, pero aun así hemos detectado no solo en Veracruz, sino en otras aduanas que todavía hay problemas de intermitencias conforme a la respuesta de los sistemas, entonces es un problema que ya va para 48 días y queremos considerar la parte de intermitencia y la parte de cierre total, entonces pues ya suma un problema de 48 horas”, informó.

El empresario aduanal, estimó que en los próximos cinco días habrá congestionamiento de unidades, aunque no de la magnitud de las fronteras terrestres.

Local Tras falla en aduana, no hay complicaciones en acceso y salida del puerto de Veracruz

Insistió en que las pérdidas económicas por la falla registrada en el sistema de aduanas son por varios millones de pesos, pues si se considera que en Veracruz salen en promedio 3 mil contenedores diarios y que un TEU parado en este puerto, cuesta entre 4 a 5 mil pesos diarios y la demora fue de 48 horas hacen un aproximado de 9 a 10 mil pesos por cada uno.

“Más el costo del transporte, si estuvo cargado y las afectaciones de ingresos que no pudieron tener los transportistas, más el impacto que pueda tener el importador por una falla en la entrega de mercancía. La realidad es que los procesos industriales en México están muy sincronizados con la operación y logística y obviamente una demora de 48 horas, pues el impacto es mayor e incuantificable”, declaró.

Al tiempo que recuerda que las afectaciones económicas no solo se centran en la mercancía parada sino en la que ingresará próximamente.

“Las terminales no pudieron desalojar las mercancías en estos días, y cuando empiecen a recibir buques y carga nueva, la distribución en sus terminales también es un problema que vamos a ver en los próximos días”.

En Veracruz salen en promedio 3 mil contenedores diarios | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Entonces no es un problema que no nada más es el día que cierra la operación si no es una situación que se va a extender por varios días. Yo estimo que para recuperar la operación normal del puerto, considero que el miércoles o jueves de la siguiente semana pudiéramos estar hablando de que estaríamos retomando operaciones normales”, vaticinó.

Marco Sansores reiteró que fue a partir de la tarde de ayer jueves cuando comenzó a regularizarse el despacho de mercancía por la Aduana de Veracruz y la instrucción que recibieron es que primero se desaloje la mercancía parada y se suspenda por el momento la de nuevo ingreso.

De acuerdo a la Agencia Nacional de Aduanas de México, fueron fallas que se presentaron a nivel nacional en el Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Que ya no entren unidades el día de hoy, las terminales tienen la instrucción y el centro regulador de no recibir unidades nuevas, estamos desalojando lo que se quedó en estos días y empezaríamos a recibir nuevamente el día miércoles por la mañana a recibir unidades nuevas para cargar lo rezagado”, informó.

Al tiempo que aclaró que la operación de descarga de barcos con contenedores no se vio afectada pero sí de los que operan gráneles o chatarra porque no pudieron desalojar y no se permitió el acceso a unidades vacías. Un barco con este tipo de carga detenido varía, pero se estima entre 8 mil y 15 mil dólares.

Esta situación no generó afectaciones en el tráfico vehicular / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Hay que recordar que en el estado de Veracruz se vieron afectadas 6 aduanas y 50 a nivel nacional, algunas se recuperarán más rápido, todo dependerá de la capacidad de volumen de operación de cada una.

En Veracruz se realizan un promedio de 3 mil 500 operaciones diarias, pero hay otras aduanas con más o menos operaciones. pero al final todas se vieron afectadas.

Cabe recordar que de acuerdo a la Agencia Nacional de Aduanas de México, fueron fallas que se presentaron a nivel nacional en el aplicativo del Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior.