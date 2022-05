Todavía estás a tiempo: así puedes votar por tu favorita a reina del Carnaval de Veracruz 2022

Si aún no has votado por tu candidata favorita para ser reina del Carnaval de Veracruz 2022, no te preocupes pues todavía estás a tiempo; te decimos cómo puedes votar por cada una de las bellas y talentosas mujeres que desean portar la corona y representar a su tierra jarocha.

Cabe destacar que las finalistas que competirán por la corona de este año son: Yeri Cruz Varela (Yeri Mua), Hannia Tuncheu, Valeria Rangel (Vale Queen), Miriam Carballo (Mimii) y Mirna Caballero (Chikibaby).

Recuerda que 'el carnaval más alegre del mundo' se realizará del 1 al 5 de julio, ¡no te lo puedes perder!.

Te puede interesar: "Feas y dientudas también pueden ser reinas": Yeri MUA lanza poderoso mensaje a sus haters





Local ¡Es hoy! Realizarán cómputo final para conocer a los reyes del Carnaval de Veracruz 2022

¿Cómo votar por mi candidata favorita para reina del Carnaval de Veracruz 2022?





La elección de la Reina del Carnaval de Veracruz 2022 se realizará mediante la compra de votos, los cuales tendrán un costo de $1 (un peso es igual a un voto). Los votos que cada candidata junte serán depositados en una urna y este lunes 30 de mayo se elegirá como ganadora a aquella que haya juntado más cantidad de los mismos.

Para votar por tu candidata favorita puedes acudir a depositar tu voto a las oficinas de la Subdirección de Ingresos del H. Ayuntamiento de la ciudad de Veracruz.

Recuerda que el cómputo final para elegir a la reina del carnaval se realizará a las 20:00 horas, así que aún tienes algunas horas para apoyar a tu favorita.

También puedes emitir tu voto a través de las distintas cuentas de banco de las candidatas, mismas que pusieron a disposición de la ciudadanía a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la Convocatoria para Reina del Carnaval de Veracruz 2022, la corte real se integrará conforme al total de votos que cada candidata haya obtenido, lo lugares son los siguientes:





Primer lugar: Reina del Carnaval Segundo lugar: Princesa primera Tercer lugar: Princesa segunda Cuarto lugar: princesa tercera





Cuenta bancaria para votar por Yeri Mua:

Si quieres votar por Yeri Cruz para reina del Carnaval de Veracruz 2022, esta es la cuenta que publicó mediante sus redes sociales | Foto: Facebook | Yeri MUA





Para votar por Miriam Carballo:

Si tu favorita para ser la reina del Carnaval de Veracruz 2022 es Miriam, puedes votar por ella mediante su cuenta de banco | Foto: Facebook | Mimmii





Para votar por Hannia Tuncheu:

Banco: STP

Transferencia:

6468 4014 6400 1614 54

Depósito:

4217 4700 0602 5783

PayPal:

@hanniatuncheu13





Para votar por Vale Queen:

Si te gustaría que Vale Queen use la corona del Carnaval de Veracruz 2022, puedes apoyarla con los votos que gustes | Foto: Facebook | Vale Queen





Para apoyar a Mirna Caballero:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mirna Caballero 🍒 (@chikibabyradio)





Encuesta Reload ¿Quién es tu favorita para ser reina del Carnaval de Veracruz 2022? Vale Queen Yeri Mua Miriam Carballo Hannia Tuncheu Chikibaby Caballero Selecciona una opción Ver resultados