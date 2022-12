Revisarán Tiendas "3B" en Xalapa porque no cumplen con suficientes cajones de estacionamiento

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, advirtió que están revisando que las Tiendas "3B" cumplan con la normatividad y cuenten con suficientes cajones de estacionamiento para no entorpecer la vialidad.

En entrevista señaló que estos comercios están haciendo como los Oxxo pues abren establecimientos en donde antes habían otros giros comerciales y únicamente ofrecen cinco o seis lugares lo que es insuficiente.

Local

"Estamos revisando esas y otras porque ésas (Tiendas 3B), tienen unos cajoncitos que no son suficientes, meten cajoncitos, pero hay otras que ni a cajón llegaron y nos están dando problemas".

El edil explicó que a través de las área de Comercio y Desarrollo Urbano procederán en caso de que no estén cumpliendo con la norma.

"Porque también lo que está pasando es que ponen pocos cajones de estacionamiento y entonces genera un problema de vialidad. También es que había negocios que ya estaban como locales y se instalan porque ya eran una farmacia o una tienda, llegan y cambian de tienda que ya tenía permiso mixto comercial y eso afecta mucho la vialidad".

Ahued Bardahuil expuso que se está revisando la operatividad de esas y otras construcciones para cerciorarse que estén cumpliendo con la ley y evitar que esto complique aun más la vialidad de la capital del estado.

Incluso advirtió que hay obras que se han cancelado porque no cuentan con estacionamiento o no respetan alguna norma, por lo que si gobierno está vigilante para que no vaya a existir un problema mayor.