Construcción de Ciudades Judiciales en Veracruz iniciarán este año: Presidenta del Poder Judicial

La magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que este año se iniciará la construcción de ciudades judiciales pendientes en el estado.

En entrevista durante el evento por el 104 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, dijo que, pese a que fueron cancelados los contratos para la construcción de 10 ciudades a través de asociaciones público-privadas, se realizarán con recursos propios, aunque no dio mayores detalles.

“Los avances con las Ciudades Judiciales van bien, como ya saben se van a iniciar algunas ciudades judiciales, pero van a ser con recursos propios”, dijo.

Al cuestionarle sobre a cuánto asciende la inversión que se tiene planeada para este año, la magistrada presidenta simplemente dijo no recordar el monto.

“Con respecto a las Asociaciones Público Privadas, como ya comenté se cancelaron 10 pero no significa que no se inviertan en más ciudades. Van a empezar, en este año, no tengo el dato de cuánto se van a invertir”, añadió.

Asimismo, a pregunta expresa sobre la cantidad de personas que permanecen detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad, ya declarado como inconstitucional, expuso que ya no tienen casos registrados pero que hay quienes siguen detenidos por otros delitos.

“Por ultrajes ya no tenemos, se han quedado por otro tipo de hechos con apariencia de delito, por ultrajes ya no tenemos, ya no”, expuso.

Añadió que además en el Poder Judicial se ha capacitado a los jueces y estos están aplicando la perspectiva de género, todas las sentencias que se emiten.