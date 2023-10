Sí soy veracruzana y con residencia, contesta Rocío Nahle

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, se defendió de los señalamientos de que no es veracruzana y subrayó que no solo ha vivido 36 años en el estado sino que tiene un esposo y dos hijas nacidas en la entidad por lo que quienes traen ese discurso solo hacen “mucho ruido y pocas nueces”.

Incluso recordó que el primer gobernador de Veracruz, fue Guadalupe Victoria, originario de Durango, quien posteriormente fue presidente de la República, está plasmado en la historia "y es momento de avanzar, madurar, trabajar y consolidar la Cuarta Transformación".

¿Qué dijo Rocío Nahle sobre críticas?

“Entonces imagínate que después de 200 años porque hay un acto politiquero, nosotros vamos a regresar, claro que no, hay que ser maduros, hay que ser propositivos y sobre todo hay que trabajar porque ya estuvo bueno de mucho ruido y pocas nueces, nosotros necesitamos trabajar, continuar con la transformación de Veracruz y de México, eso es, lo demás yo no me voy a enredar en esos temas”, dijo.

De esa forma remarcó que cuenta con residencia efectiva y dos elecciones ganadas como diputada federal y senadora de la República, por lo que insistió en que el resto, “es politiquería”.

“Imagínate que yo esté pidiendo autorización para que alguien me diga si es mi casa o no es mi casa, si es mi familia o no es mi familia, no, pero mira, la politiquería yo la dejo a un lado, soy veracruzana por convicción no por obligación y para mi los 8 millones 062 mil veracruzanos que están en territorio son veracruzanos, yo no me voy a fijar en su origen y el millón de veracruzanos que se fue por cualquier tema que haya salido del territorio también son veracruzanos, lo que opinen otras personas yo no me meto ahí ni discuto”, enfatizó.

Rocío Nahle quien aspira a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el estado, expuso que no necesita ningún reconocimiento como veracruzana porque eso ya se lo han dado los electores.

¿Desde hace cuándo vive en Coatzacoalcos?

“No bueno, yo no sé quien me quiera reconocer, yo sí tengo mi credencial de elector de Coatzacoalcos desde hace 36 años, yo soy veracruzana y no estoy esperando que alguien me diga si sí o si no, Veracruz”, dijo.

Asimismo, advirtió que no aceptará ningún tipo de discriminación "para los paisanos" que se fueron de la entidad o para aquellos que viven desde hace años en Veracruz.

Al confirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó su renuncia al cargo aclaró que aún no entregará el despacho e insistió en que no va a participar de la “guerra sucia” y “misógina” que actores políticos y el “fuego amigo” principalmente, han tratado de posicionar en el ámbito mediático “yo no me voy a enredar en esos temas".