Irresponsable, mandar a encuestadores a zona peligrosa: diputado de Morena

El legislador de Morena, Fernando Arteaga Aponte, consideró que fue irresponsable que se haya mandado a encuestadores que fueron asesinados en Chiapas cuando el proceso interno del partido no ha iniciado.

Los cuerpos de los José Luis Jiménez Martínez, de la congregación El Castillo, Xalapa, y Christian Landa Sánchez, originario de Coatepec, fueron encontrados en el municipio de Chontalpa, Tabasco. Las víctimas estaban maniatadas de pies y manos, y presentaban rastros de violencia. Una tercera persona, Adrián Cid, sigue desaparecido y se confirmó que es originario de Orizaba. Todos realizaban actividades relacionadas con encuestas del partido Morena.

¿Qué opinó diputado de asesinato de encuestadores?

“Es lamentable lo que sucedió, lo que sí se debió hacer fue decirles que a la zona donde habían entrado era peligrosa y no se podía entrar, no nada más es Chiapas, son muchos estados de la República en donde no se puede andar transitando a altas horas de la noche”, dijo.

Refirió que se debe exigir a las autoridades que se realice una investigación profunda al estado y municipio en donde perdieron la vida los jóvenes.

“Desconozco quién los mandó, pero se debe dar una explicación del por qué o para qué se hizo si todavía no es el proceso, ahorita es el pueblo el que debe decidir, si yo aspiro a ser senador tendría que recorrer de Pánuco al Tonalá, pero yo, no mandar a nadie”, expresó.

Manifestó que es una irresponsabilidad mandar personas a lugares que no se conocen y que son peligrosos.

“Es muy irresponsable mandar a personas a lugares que no se conocen y que son tan peligrosas, la lengua que se habla en algunas zonas a veces no se entiende, es como si mandáramos personas a Uxpanapa, a Zongolica”, comentó.

Refirió que se debe hacer un llamado a las autoridades para que se generen las condiciones necesarias para la ciudadanía que deberá elegir a sus próximos representantes.

“Es necesario que todas las personas tengan la certeza de poder transitar por donde lo deseen y puedan elegir y recorrer los territorios sin temor a que algo nos suceda”, agregó.