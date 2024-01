¡Rompe récord! Xalapa supera temperatura máxima en enero

Xalapa, Ver.- El viernes 12 de enero, Xalapa superó el registro histórico de temperatura máxima para un mes de enero, da a conocer Jessica Luna Lagunes, jefa del departamento de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua.

Con datos del Observatorio de la capital del estado, expone que el 12 de enero se registró una temperatura de 31°C, cuando la temperatura máxima anterior fue de 30.8°C, documentada el 21 de enero de 2017.

Los registros en otros municipios indican que en Tuxpan hubo una temperatura ambiente de 23.8°C, con una máxima de 26.6°, mientras que en Orizaba, la temperatura ambiente fue de 29.4° y la máxima llegó a los 32.1°C (se quedó a 0.4 de igualar el histórico).

En la ciudad de Veracruz la temperatura máxima fue de 29.3°C, con una máxima de 33.6°C, con una surada previa que, apunta la Conagua, incrementó las temperaturas en varias partes del estado.

Tomas tus precauciones

Ante el contrastante de las temperaturas, Jessica Luna Lagunes exhorta a la población a cuidarse para evitar enfermedades de las vías respiratorias, a las que se está expuesto constantemente.

Y es que después de estar a 31 grados en Xalapa, el paso del Frente Frío 26 y su masa de origen ártico mantienen nieblas y bajas temperaturas tanto en la capital del estado como en otros municipios, y por la noche madrugada del domingo 14, posibles heladas.

Además, la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil prevé para el martes 16 aumento de nublados con nieblas, lloviznas y lluvias, con acumulados estimados de 5 a 10 mm en promedio en el estado.

Según el pronóstico, los acumulados máximos serían de 20 a 50 mm en especial sobre cuencas del Cazones al Colipa, parte alta de la montañosa central, regiones de Los Tuxtlas y Uxpanapa.

Además, vientos del norte de 50 a 65 km/h con rachas de 70 a 85 km/h en la costa central por la tarde-noche y menores en el resto, así como oleaje en la costa de 1.0 a 2.0 metros. Ambiente templado a fresco al mediodía y fresco a frío por la noche y madrugada del miércoles.

¿Sabes cómo cuidarte?

En días de alta temperatura, la recomendación de PC es usar ropa ligera, caminar a la sombra y mantenerse hidratados, así como salir de casa con un suéter, sombrilla o bufanda por si se presentan los cambios bruscos.

Si por el contrario, el día es frío, la sugerencia es no salir de casa si no es necesario, o hacerlo bien abrigado; de preferencia, usar cubrebocas y no exponer a niñas, niños y personas adultas mayores.