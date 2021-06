Ruiz Saldaña enfrenta lo que se dice en su contra al buscar rectoría

Xalapa, Ver.-El aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), José Roberto Ruiz Saldaña, dijo que está buscando que su proyecto sea respaldado desde abajo, por la propia comunidad universitaria, por lo que no busca ni ha buscado padrino, "ni pretende tenerlo". El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) expuso que quienes han querido menospreciar su aspiración, en realidad están subrayando las fortalezas de su proyecto.

Expuso que cumple con los requisitos y hasta de más, por lo que enfatizó que es falso que digan lo contrario, "no voy a entretenerme con esos señalamientos un día sí y el otro también, y para mí son útiles, para darme cuenta cómo está avanzando y permeando este proyecto".

Explicó que ha sido docente en varias universidades del país, ha realizado investigación y ha difundido la cultura en varias instituciones educativas."Y la ley dice preferentemente en la Universidad Veracruzana, cuando me dicen que no cumplo los requisitos, de hecho, hasta omiten el preferentemente en la UV y luego la ley no distingue si es investigaciones adscrita a un instituto de investigaciones".

Local Rectora de UV expone que deja finanzas sanas

Explicó que esa parte la revisó desde que decidió participar en 2018; que es abogado además de tener dos licenciaturas más, a su decir, el único aspirante con tres licenciaturas. Afirmó que será garante de la autonomía universitaria puesto que la universidad no puede ser ningún brazo político de nada ni de nadie, "de ninguna fuerza, la universidad se autogobierna, y ese autogobierno no significa autarquía, claro que hay que interactuar con actores políticos, hacer alianzas, con las y los empresarios de Veracruz, lo que yo tengo es interlocución con actores políticos y sabré poner límites y aprovecharla para beneficio de la UV".

Afirmó que la comunidad universitaria está cansada de mucha simulación y autocomplacencia, además "es importante llegar con legitimidad como rector de la UV".