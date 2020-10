¿Sabes cómo se celebrará a Guízar en pandemia?, aquí te lo decimos

Xalapa, Ver.- El arzobispo Hipólito Reyes Larios llamó a los párrocos de su diócesis a celebrar cada uno en sus localidades a San Rafael Guízar y Valencia, también les pidió no realizar peregrinaciones masivas a Xalapa o realizarlas en otras fechas para evitar las aglomeraciones, informó el padre Roberto Reyes, quien añadió que se tenían previstas muchas celebraciones en el marco de los cien años de la llegada del religioso a Veracruz, sin embargo las circunstancias obligan a hacerlo de distinta manera, lo que les entristece.

Sin embargo sí se tendrá la visita del nuncio apostólico Franco Coppola los días 23 y 24, para presidir la celebración eucarística del día 24 a las 12 del día, aunque ésta será únicamente para invitados sacerdotes, comunidad religiosa y algunos invitados especiales, que deberán contar con un pase.

Por otro lado, apuntó que este año, los fieles no podrán pernoctar dentro de Catedral para cuidar su salud, asentó, por lo que posiblemente tendrán que hacerlo en la Plaza Lerdo o en las inmediaciones de la iglesia. Asimismo se pedirá a los visitantes que no lleven flores, pues el espacio de la tumba es muy reducido y no se podrían higienizar. De igual manera se recomendará a la población no llevar a niños ni a personas mayores, aunque éstas son las más devotas, consideró.

El encargado de organizar las actividades en la Catedral, comentó que el día 23, a las once de la noche se mantendrá la celebración eucarística con las mañanitas a San Rafael, así como el ingreso libre a su tumba, con entrada por la puerta principal y salida por la calle Revolución a las personas que deberán portar cubreboca. También se les tomará la temperatura, se les dará gel antibacterial y se les higienizará el calzado.

Para el día 24, se tiene previsto realizar tres misas, a las 8, 12 del día y 18 horas y si a las 8 de las noche aún hubiera fieles se podría realizar otra ceremonia, sin embargo aún no es seguro, comentó.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Reiteró que a la tumba habrá flujo libre de fieles, pero no así a la catedral si no hay misa, la que será únicamente para 150 personas, pues aunque caben 200 guardando su distancia, se prevé no tener exceso de fieles para proteger la salud de los asistentes.