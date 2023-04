¿Fuiste a la playa Villa del Mar? Palaperos hablaron de ganancias

Veracruz, Ver.- Palaperos de la playa Villa del Mar de la ciudad de Veracruz reportaron un repunte ventas del 70% durante la semana mayor. Víctor Morales Azamar, propietario del establecimiento “Buchacas”, reconoce que esperaban un incremento de ventas del 90%, sin embargo califica de positiva la cifra para su economía, ya que les permitirá operar desahogadamente en las siguientes semanas.

“Yo esperaba más, pero tampoco estuvo tan bajo, el calor ayudó a medio mundo, el norte no nos pegó, yo estuve a reventar pero gracias a Dios me ha ido bien, me faltaron como 20 mil pesos para llegar al 80%, pero aun así está bien”, expresó.

Te puede interesar: Promueve Aquarium de Veracruz la inmersión con tiburones

¿Qué se prevé en segunda semana de vacaciones?

Para esta segunda semana espera que continúe la buena venta, aunque con menor porcentaje en un 40 por ciento aproximadamente. Y es que hizo ver que el turismo tiende a bajar porque muchas familias retornan a sus lugares de origen, mientras que otras prefieren vacacionar en la segunda semana.

Local Ciudadanos nombran a muñeca gigante como "Toñita La Jarocha"

“Como un 30 a 40%, es formidable porque imagina estar entre semana y te sube tu venta un 30 a 40%, cuando en temporada baja es de un 15% y esta semana que todavía es de vacaciones viene gente con ganas de comer y estamos preparado para eso”.

Morales Azamar explica que lo importante es el trato que se les brinda a los turistas, porque de eso depende que consuman o se vayan a otros establecimientos a consumir.

El empresario restaurantero lamenta los incidentes que se han registrado en últimos días en Villa del Mar, sobre todo por el estado de embriaguez de los visitantes.

Explica que mucho del turismo que viene a partir de este lunes -segunda semana de vacaciones- es gente que no les gusta la aglomeración, y que esperan a que pasen los días mayores para poder disfrutar de sus vacaciones.

Vuelve a leer: Fiesta y música con la primera rumbata de Carnaval de Veracruz 2023

Ya por último, el Buchacas dijo que aunque la especialidad del sector son los platillos elaborados a base de mariscos, en esta ocasión lo más pedido fueron chilaquiles con bistec y el pollo empanizado, aunque también le demandaron la mojarra frita, los camarones y los cócteles.