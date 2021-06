Se reincorpora Ricardo Exsome a Cámara de Diputados; impugnación por alcaldía continúa

Veracruz, Ver.- El candidato de la alianza Morena-PVEM-PT a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, informó que retornará a la Cámara de Diputados para concluir los dos meses que le restan en el cargo.

Sin embargo, su reincorporación a sus actividades legislativas no significa que haya aceptado la derrota electoral del 6 de junio pasado.

Por lo que la lucha en tribunales sigue firme, con las pruebas documentadas de las supuestas irregularidades cometidas durante el conteo de votos, dijo.

“La señora no es alcaldesa electa, lo único que tiene es una constancia de mayoría y para que eso se dé, tiene que venir la calificación de la elección que tiene que resolver todas las impugnaciones que se hicieron. De hecho hasta el PAN impugnó, no solo impugnamos nosotros, impugnaron otros partidos y entonces ahí es donde califican la elección y dan por valido o no el tema de esa constancia”, aclaró el morenista.

En encuentro con los medios de comunicación, recordó que la impugnación de la elección de la presidencia municipal de Veracruz, se encuentra en el Tribunal Estatal Electoral y el límite para la resolución es un día antes de la toma de protesta del nuevo alcalde que es el 31 de diciembre de 2021.

Sin embargo estima que en un mes pudiera resolverse su proceso de impugnación.

Pues actualmente el TEEV está resolviendo las controversias generadas en las diputaciones locales, y posteriormente revisará el tema de las alcaldías; las cuales también tienen un orden: las primeras serán las que hayan presentado mayores problemas, por lo que se espera que la del puerto de Veracruz tenga prioridad.

Ricardo Exsome aclaró que Patricia Lobeira tiene una constancia de mayoría pero aún no es alcaldesa electa, “es una candidata que está en un proceso de revisión e impugnación”.

Ricardo Exsome Zapata/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Insistió en que se efectuó un conteo de votos mal manejado en el consejo municipal del OPLE, por lo que espera poder revertir los resultados electorales.

Exsome Zapata refirió que mientras tanto, regresará a la curul en San Lázaro a partir de este martes, en donde seguirá gestionando para bajar más recursos para Veracruz en renglones de infraestructura, como el tramo carretero de Cabeza Olmeca hacia la Ciudad Industrial Bruno Pagliai.

Pero también para concluir su informe como presidente de la Comisión de Infraestructura y terminar iniciativas que están en proceso de revisión.