Sefiplan terminará de pagar deuda de Duarte con ayuntamientos

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco adelanta que este mes el gobierno estatal comenzará a pagar a los municipios que promovieron controversias constitucionales para recibir los recursos que no fueron entregados durante la administración de Javier Duarte.

En conferencia de prensa detalla que son 505 millones 461 mil 608.95 pesos con lo que se atenderá a 57 municipios que quedan pendientes. Explica que aunque se trata de adeudos que dejó pendientes Javier Duarte, la pasada administración de Miguel Ángel Yunes no pagó por lo que se acumularon intereses.

Local





"Administraciones pasadas no pagaron; no sólo la administración de Javier Duarte, también el bienio anterior no cumplió con estos pagos y se tuvieron que pagar intereses", dijo.

Dio a conocer que, de 2018 al 2021, el Gobierno del Estado ha pagado poco más de mil 931 millones de pesos de fondos federales y que serán más de 2 mil 400 millones de pesos los que esta administración destinará para liquidar adeudos de Duarte a municipios.