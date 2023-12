Salud privada, opción ante escasez de atención médica: Alejandra Leyva

Veracruz, Ver.- En Veracruz, como en el resto del país, la atención médica privada es necesaria para atender al total de la población, debido a la saturación que existe en instituciones de salud pública, afirma Alejandra Leyva Enríquez, subdirectora Médico del Hospital D´María.

Lo dicho por la especialista forma es respaldado por la experiencia que tienen en la prestación del servicio en el último año, pero también coincide con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre el acceso a los servicios de salud de los mexicanos.

Local En 6 años, más de 300 defunciones maternas; advierten datos

Según el organismo, 48.8 por ciento de la población no tiene seguridad social, 41.4 por ciento tiene derecho al IMSS, 8.1 por ciento al ISSSTE y 1.2 por ciento a otros servicios públicos y tan solo el año pasado, 50.4 millones de personas no tuvieron acceso a los servicios de salud.

Alejandra Leyva señala que en el hospital D´María del puerto de Veracruz, en el último trimestre los servicios que han prestado a la población de manera particular, se han incrementado 10 por ciento, lo que muestra que personas buscan opciones privadas para atenderse.

Indica que en hospitales públicos se postergan las operaciones para dar prioridad a otras de mayor necesidad o riesgo para los pacientes | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Y si bien reconoce que el actual gobierno ha invertido en infraestructura y demás instrumental hospitalario para ampliar su cobertura, dice que “se están quedando cortos porque es demasiada la población a la que debemos atender (…), entonces el servicio privado somos necesarios para la atención de toda la población”.

En ese sentido, detalla que son dos las atenciones principales las que atienden las instituciones privadas de salud como el hospital a su cargo:

Las consultas por emergencias

Las cirugías de urgencia

Lo anterior, debido a que en hospitales públicos se postergan para dar prioridad a otras de mayor necesidad o riesgo para los pacientes.

“Actualmente se ha incrementado la atención privada contra la pública, nosotros al menos en el último trimestre del 2023 la atención médica incrementó un 10 por ciento, entre consultas y cirugías, sobre todo en cirugías de emergencia, esas apendicitis o esas colecistitis, que a lo mejor ahí las van dejando en el sector público y aquí tienen una atención inmediata”.

Local ¡No sólo fiesta! Época decembrina aumenta enfermedades respiratorias

Del mismo modo, indica que existe un estigma de tardanza en la atención en hospitales públicos, acompañado de una percepción de mala calidad, que es derivada de la gran cantidad de pacientes, ya que al igual que en instituciones particulares el personal es altamente capacitado.

En cambio, en el sector privado, se busca dar una atención más cálida e inmediata, que por las carencias y saturación de pacientes, es complicado ofrecer en el sector público.

Según el Coneval, 48.8 por ciento de la población no tiene seguridad social | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Y aunque no existe un precio o rango de costos exacto que se paga en instituciones médicas privadas por cada cirugía, ya que esta depende de la necesidad y características de cada paciente, apunta que un promedio mínimo está sobre los 20 mil pesos.

“Lo que más recurridos son quirúrgicos, que es lo que más impacta en el bolsillo de las personas, que son esos procedimientos de abdomen agudo, que pueden ser desde un apendicitis hasta quitarles la vesícula, así como tratamientos médicos, sobre todo de estos pacientes que son crónicos que tienen diabetes, hipertensión, infartados que muchas veces como los servicios están saturados ahí los tienen, entonces piden sus altas voluntarias y los atendemos aquí”.

La especialista detalla que en el hospital a su cargo se atienden servicios por coberturas de seguros de gastos médicos mayores, pero la mayoría son servicios particulares que son solicitados de manera independiente.

Aunque también indica que la pandemia cambió la dinámica en la atención de la salud y muchas personas se han dado cuenta de la necesidad de contar con seguros de gastos médicos mayores, pese a ello, sigue siendo una población muy reducida que no está cuantificada por la clínica donde trabaja.

“La atención médica con regularidad se da a personas que cubren sus gastos médicos de manera particular o que tienen una póliza de seguro de gastos médicos mayores… al menos nosotros nuestra población es más particular, sin seguro, a nuestra experiencia consideramos que mucha gente no tiene esa cultura de adquirir un seguro de gastos médicos mayores y no prevén que más adelante lo van a necesitar”, concluye la médica.