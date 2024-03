Turismo no trae dinero para gastar de más, advierten comerciantes de Veracruz

Veracruz, Ver.- Aún cuando las playas de Veracruz lucen abarrotadas, los comerciantes aseguran que los turistas no traen dinero para gastar de más y que vienen muy limitados de dinero.

¿Cómo han sido afectados los comerciantes de Veracruz?

Aunque las vacaciones de Semana Santa son el periodo más anhelado para el comercio debido a la gran cantidad de turistas que hacen su arribo a la conurbación, debido a la actual economía, la situación no ha sido lo esperado para los vendedores ambulantes.

Tanto volovaneros, como vendedores de raspados, de frutas, de inflables, de joyería reportan mínimas ventas.

Tan solo Jesús Manuel, comerciante de inflables, asegura que anteriormente vendía más de mil 500 pesos diarios en productos, pero en estas vacaciones le ha ido mal.

“Hay mucha gente, pero muy poca venta, la gente viene con muy poco recurso para gastar, no traen casi dinero, vienen muy ajustados, llega la gente y aunque quisiera comprar no le alcanza”, expresó.

Los comerciantes mencionan que la mayoría de las familias que han llegado a la zona de playas vienen con su propia comida, sus sillas y sus casas de campaña y se ahorran la renta de los servicios.

“Mire hay mucha gente pero si se da cuenta, traen todo, sus propias sillas, sus mesas, vienen en grupos grandes de 10 a 20 pero todos traen cargando algo, traen su comida, sus bebidas y ya no gastan en nada. Hoy no he vendido mas que 10 volovanes y he caminado desde la zona de Martí hasta Playón de Hornos”, comentó Juan Andrés, otro de los comerciantes.

Tanto volovaneros, como vendedores de raspados, de frutas, de inflables, de joyería reportan mínimas ventas/ Foto: Raúl solís / Diario de Xalapa

Los comerciantes manifiestan que hicieron lo posible por invertir para contar con suficiente producto para estas fechas esperando que pudieran recuperar su dinero.

“La inversión ya la hicimos, pero vamos a esperar, la verdad es que estos días las playas han estado muy llenas pero hemos vendido bien poquito, a ver como nos va los siguientes días, ojalá que por lo menos saquemos la inversión”, agregan.