¿Aún no te has inscrito? Pronto cierra la convocatoria para encuadramiento del SMN

Veracruz, Ver.- Este viernes 6 de octubre concluye la convocatoria para inscribirse en el programa de encuadramiento voluntario del Servicio Militar Nacional (S.M.N).

Luis Carlos Carrillo, teniente de Infantería, perteneciente a la sexta Compañía del Servicio Militar Nacional, invita a los jóvenes que aún no cuentan con su cartilla militar para que se enlisten en este esquema.

¿Cuáles son los beneficios de la modalidad de encuadrado?

Recuerda que a través de este programa los jóvenes pueden obtener este documento en tres meses en comparación de los jóvenes que acuden todos los sábados durante un año.

Los interesados se pueden inscribir a partir de los 18 años y la edad límite son los 29 años.

En esta modalidad, los jóvenes recibirán capacitación en materias civiles como militares, de Protección Civil, Plan DN-III; lectura de cartas, navegación terrestre, nocturna, entre otras.

Además de prácticas de tiro y labores de servicio social en los municipios de Veracruz y Boca del Río.

Los interesados deben de estar conscientes que estarán internados en las instalaciones del 83 Batallón Militar, donde se les proporcionará uniforme, servicio médico, alojamiento y alimento.

¿Qué requisitos se necesitan para la modalidad de encuadrado?

Para ser elegible, se requiere ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad; estar sano y apto clínicamente y psicológicamente; no tener tatuajes visibles ni que excedan una dimensión máxima de 10x10 cm. y que las imágenes no sean ofensivas y /o hagan apología al delito, ni perforaciones en el cuerpo.

A través de este programa los jóvenes pueden obtener este documento en tres meses | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

No tener un índice de masa corporal (IMC) mayor a 27.9 y no padecer una enfermedad crónica o que le impida realizar actividades en las cuales se requiere un esfuerzo físico considerable.

¿Cuáles son los documentos que se deben presentar?

Cartilla de identidad; credencial de elector (INE).

Clave Unica de Registro (CURP).

Acta de nacimiento (certificada).

Constancia de Estudios (reciente).

Comprobante de domicilio (actual).

Carta de antecedentes no penales (actual).

La convocatoria es para el tercer y último escalón del año y se graduarán el próximo 15 de diciembre.

El cupo es para 108 jóvenes por cada escalón, por lo que el resto entra en lista de espera | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Los interesados deberán presentarse en las instalaciones de la Sexta Compañía del Servicio Militar Nacional, ubicadas al interior del 83 Batallón de Infantería de la Boticaria en el municipio de Boca del Río.

Para mayor información se encuentra a disposición el número telefónico 22-91-95-11-45.