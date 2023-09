Menos jóvenes se interesan por formar parte del Pentathlón Deportivo

Veracruz, Ver.- Por distractores como las redes sociales, el interés de pertenecer a asociaciones como el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario ha bajado, indica Lauro Antonio Ruiz Román, comandante en esta zona.

En entrevista, señala que son pocos los jóvenes que llegan por su propio pie a inscribirse, más que nada son los padres quienes quieren alejarlos de los videojuegos y las redes sociales que los llevan a incorporarse en esta disciplina de tipo militar.

“En la actualidad no hay interés, realmente vamos casi casi por ellos, los papás los integran a la institución y nosotros les damos seguimiento, es que hay muchos distractores, el principal las redes sociales y no quieren hacer deporte, quieren estar todo el día en los videojuegos, en el celular, no quieren salir de sus cuartos, de sus casas”, expresa.

Reconoce que algunos que son llevados por sus padres, llegan enojados, pero poco a poco le van tomando cariño a las actividades.

¿Cuántos jóvenes se encuentran en el Pentathlón Deportivo Militarizado?

Refiere que actualmente en Veracruz son 120 jóvenes los incorporados al Pentathlón, los más chicos tienen edades entre los 7 a 9 años.

Actualmente se cuenta con unidades ubicadas en el parque La Pinera en la zona norte de la ciudad de Veracruz, en las instalaciones de Reino Mágico, en la Unidad Amapolas y en Arboledas San Ramón.

“Las actividades del Pentathlón no interfieren con la escuela, nuestras actividades son los sábados de 15 a 19 horas de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 12 del día, los costos son 100 pesos mensuales que son más que nada para sus uniformes, para comprar los artículos para hacer ejercicios, de ahí sale el fondo”, explica.

El Pentatlón a nivel nacional tiene 85 años de servicio, mientras que en el puerto de Veracruz se cumplieron los 35 años.

Como parte de los festejos por los 35 años, se develará una placa el próximo 19 de noviembre en La Pinera la cual fue otorgada por el ayuntamiento de Veracruz.

Finalmente, Víctor Manuel Muñoz, tercer oficial de Infantería, anunció que el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre se llevará a cabo un evento en la ciudad de Córdoba como parte de los festejos por los 60 años del Pentathlón a nivel estado.