Si alcaldesa de Acayucan no puede con el municipio que renuncie: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez consideró que si la alcaldesa de Acayucan Rosalba Rodríguez Rodríguez no puede con su municipio debe renunciar.

Lo anterior luego de que dijera que el crimen organizado quiere entrar a Acayucan y tomar las riendas, "no puede con su municipio, debe renunciar a fin de que el Congreso local desaparezca los poderes".

Local Acayucan vive entre agresiones armadas y extorsiones, revelan informes

“Yo pienso que si ella no puede con su municipio debería renunciar, si ella considera que su municipio ya no lo puede atender eso daría validez a uno de los preceptos que están para desaparecer poderes en el municipio”, apuntó en entrevista.

Así, expuso que la edil debe reconsiderar sus dichos pues de ser así, se puede pedir al congreso local que se haga cargo del municipio y eso implicaría quitar a la alcaldesa.

“Yo pienso que ella debe reconsiderar lo que dijo porque si es así entonces nosotros podemos pedir al Congreso que se haga cargo del municipio y eso implicaría quitar a la alcaldesa. Entonces si ella considera ya no puede que ponga su renuncia y nosotros hablamos con el Congreso para que se haga cargo del municipio”, dijo.

Criticó que a dos años de haber tomado las riendas del Ayuntamiento, la edil no haya conformado su policía municipal y siga dependiendo de Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para brindar seguridad a sus ciudadanos.

“Ella se ha venido quejando de esto, pero ya desde la administración anterior y ahora a ella no han hecho nada por su policía municipal, aquí en Xalapa hay 400 elementos (…) Allá lo estamos haciendo nosotros, tenemos 46 elementos de Marina, tenemos 80 elementos de Seguridad Pública, estamos haciendo esa labor, pero corresponde también a la Policía Municipal, no puedes tener nada más policía para el Palacio Municipal”.

Local "Crimen organizado controla municipios en el sur de Veracruz", acusa alcaldesa de Acayucan

García Jiménez refirió que las declaraciones de la alcaldesa son contradictorias porque está considerando que ya está rebasada su administración municipal.

“Yo puedo hacer una petición al Congreso (...) pero nosotros pensamos que el municipio está bien. Hemos estado atendiendo todas las situaciones de seguridad ahí y es extraña esta declaración de ella porque contradice sus capacidades, la alcaldesa debe estar más consciente de sus responsabilidades”.

Dijo que sus declaraciones pueden obedecer al hecho de que su ex directora de Desarrollo Urbano, Verónica “N” fue detenido y presentada como presunto líder de una banda de secuestradores que opera en el sur del estado.

“Yo pienso que la motivó a declarar eso que una de sus colaboradoras estuvo involucrada en una banda de delincuencial. Entonces, pues ella tiene que ser responsable de eso, o sea, no puede ser que alguien que está no lo hayas anticipado o no lo hayas denunciado. Yo pienso que eso fue lo que motivó la declaración de ella, como una manera de justificarse, pero yo pienso que cayó en una responsabilidad porque lo que estás diciendo implícitamente es que no puedes y que no tiene gobernabilidad tu municipio”, agregó.