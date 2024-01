¿No activaste tu buzón tributario? SAT amplía plazo

Veracruz, Ver.- Ramón Ortega Díaz, presidente del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz, dio a conocer que el Servicio de Administración Tributario (SAT) amplió el plazo para no aplicar multas a los contribuyentes que no hayan actualizado o activado su buzón tributario.

El buzón tributario es una herramienta que el SAT utiliza para tener comunicación con los contribuyentes y a partir del 2023 se estableció que sería obligatorio su uso, dando plazo para tenerlo activo a más tardar el 31 de diciembre del presente año.

Sin embargo, Ortega Díaz detalla que en la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) se informó que se dio todo el 2024 para no aplicar multas a los ciudadanos, con la finalidad de que puedan realizar su trámite en los siguientes 12 meses.

“Este 29 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones misceláneas para el siguiente año, en las cuales nos dan todo el 2024 para que no seamos acreedores a las multas, eso está en el cuarto transitorio… para aquellos contribuyentes que no han habilitado el buzón, no lo han actualizado o registrado, cuando menos tengan el conocimiento de que no habrá multas”, declara.

¿Si no activo o actualizo mi buzón tributario me pueden multar?

Las multas para los contribuyentes que al término del próximo año no actualicen o registren su buzón tributario serán de los 3 mil a 10 mil pesos y aplica a todos los contribuyentes. Los únicos que podrán optar por no activar dicha herramienta serán los trabajadores y asimilados menores a 400 mil pesos y los que no tengan ninguna actividad fiscal.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Contadores recomendó no dejar pasar todo el 2024 y las personas que durante este 2023 no hicieron el trámite para activar el buzón tributario, realicen el proceso para que puedan cumplir sin contratiempos.

Recordó que se trata de una herramienta gratuita, que se puede activar fácilmente en el sitio oficial del SAT, en caso de cualquier duda se puede recurrir a los funcionarios del organismo o directamente a Prodecon.

“Puedes ingresar a la página del SAT, viene un mini sitio que dice buzón tributario, ahí le das habilitar, te pide tus datos que es tu RFC y contraseña, de ahí te van a pedir tus medios de contacto, celular, correo electrónico o e.firma y menos de 72 horas te llegarán los mensajes con la actualización de que ya tienes habilitado el buzón tributario.

“Para cualquier duda se puede acudir directamente con los funcionarios que brindan atención en el SAT, se puede acudir con la Prodecon o en algún momento dado si se quiere evitar todo eso, hacerlo con ayuda de su contador de confianza”.

El especialista destaca que el buzón tributario es un medio que sirve para evitar engaños o cualquier tipo de estafa por suplantación del SAT.

“Es un medio de comunicación muy importante y también se eliminan esos correos apócrifos que llegan tratando de suplantar a la autoridad, por eso es que a partir de ahora toda comunicación llegará a través del buzón tributario a todos los contribuyentes”, puntualizó.