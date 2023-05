Siguen sin dar con el paradero de Midori del Rosario; desapareció el 15 de mayo en el puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Hace dos semanas desapareció Midori del Rosario Gómez Troncoso, y hasta ahora no se ha obtenido ninguna información sobre su paradero ni el de su pareja.

De acuerdo con su madre, Elia Troncoso Elizalde, su hija el día 15 de mayo tomó un taxi por aplicación desde el fraccionamiento Los Volcanes, para ir rumbo a su trabajo, y desde entonces no saben nada de ella.

Familiares de Midori del Rosario Gómez, joven desparecida | Foto: Raúl Solís





"El 15 de mayo a las 6:00 de la tarde salió de casa y acordó regresar temprano al día siguiente, pero nunca regresó. La llamé por teléfono esa noche, pero no contestó. Le he enviado innumerables mensajes que no han llegado a ella, y su teléfono ya no tiene señal".

Midori del Rosario Gómez tiene un hijo de tres años, el cual la extraña y le dicen que se encuentra fuera por trabajo.

Manifestó que mantenía una relación de pareja con un hombre de nombre Crisanto Figueroa, del cual no saben nada y desconocen su paradero, a pesar de que ya tenían un año de relación sentimental.

Dice que fueron a buscarla a la casa en la que vivía ellos dos y ya se encuentra vacía.

"Ella solía andar en moto, pero ese día no la traía. Tomó un taxi y se fue, pero cometí el error de no anotar el número del taxi que la recogió en casa".

Su madre ya interpuso la denuncia de desaparición en Fiscalía de Veracruz, pero no hay avances en la carpeta de investigación.

En redes sociales, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha con datos sobre la víctima.

Existe una creciente preocupación por su seguridad y ante la falta de noticias sobre su hija pidió apoyo e información para encontrarla.

Pide el apoyo a la ciudadanía para lograr su ubicación, ya que nunca su hija había hecho algo parecido, desaparecer sin avisarles, además de que nunca les comentó que tuviera problemas con alguien.