Sin alianza no se le puede ganar a Morena, asegura exdirigente nacional del PRD

Al asegurar que no existe división en el partido, Jesús Ortega Martínez, exdirigente nacional del PRD, indicó que en Veracruz se busca lograr la alianza con el PAN y el PRI para ganar la gubernatura.

En entrevista, en el marco del evento perredista Volvamos a Rescatar Veracruz, refirió que se debe aplicar un método para seleccionar a la persona que represente al Frente Amplio por Veracruz.

Local ¡Siempre sí! Citlalli Navarro es incluida como aspirante a coordinadora de la 4T

"Si el PAN tiene esa pretensión (encabezar la alianza), nosotros también tenemos la pretensión con otras candidaturas, seguramente el PRI tendrá otras, le haremos igual que lo hicimos a nivel nacional, con encuestas, sondeos, debates, discusiones", expresó.

Señaló que se busca lograr candidaturas ciudadanas, "mal haría en dar nombres de personas que ya sabemos, nosotros intentamos que sean otros nombres, ojalá el PAN esté en lo mismo, ojalá el PRI esté en lo mismo".

El perredista reconoció que si no se logra la alianza no se podrá ganar a Morena.

"Si no se logra la alianza sí estamos en el riesgo de perder, con nuestra propia fuerza militante será insuficiente, necesitamos la fuerza ciudadana, hay que ir por ellos", expresó.

Además, manifestó que el PRD no está en el mejor momento, ya que se tienen algunas dificultades con la fractura que hubo a nivel nacional, causada por Andrés Manuel López Obrador.

"Estoy seguro de que los trabajos que estamos haciendo permitirán que el PRD no solamente siga subsistiendo, sino que recupere su función de fuerza política", comentó.

Destacó que a nivel nacional la Comisión de Candidaturas analizará todas las propuestas de las personas que buscan representar al partido.

Consideró que desde lo nacional se tomarán los acuerdos necesarios para que la asignación de candidaturas sea equitativa.

Local Delitos electorales cometidos por políticos son dolosos: abogado

Al ser cuestionado sobre la inasistencia del dirigente estatal del partido, Sergio Cadena Martínez, el exdirigente nacional arrimó que no existe división en el partido, sino que hay varias reuniones a las que no asisten los dirigentes estatales porque tienen su propia agenda o "diversas circunstancias se presentan".

"El que no esté en este momento en dirigente no quiere decir que haya un conflicto. Son muchos perredistas y no voy a contradecir a nadie, de lo que se trata es avanzar en la unidad y de encontrarnos todos para que el PRD sea fortalecido, qué motivo tendría yo para profundizar y descalificar", dijo.

Mencionó que el partido en Veracruz continuará con las acciones necesarias para recurioar la fuerza que se tenía.

Finalmente, descartó la posibilidad de que el PRD se quede sin registro en las próximas elecciones.