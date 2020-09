Sin empleo y con la caridad enfrenta el cáncer

Veracruz, Ver.- La falta de medicamentos oncológicos en el Hospital Regional de Veracruz y de recursos económicos, obligó a Giovanna Aurora Cruz Rodríguez a salir a la calle para pedir dinero y continuar con su tratamiento para el cáncer de mama en etapa tres, que desde julio del año pasado enfrenta.

Acompañada de su madre, la mujer de 34 años de edad pasa bajo el intenso sol entre 4 y 5 horas diarias en diversas calles y avenidas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, para reunir algo que le ayude a adquirir el medicamento que necesita.

El primero de los medicamentos que requiere es una vacuna que se llama Trastuzumab, un anticuerpo que le ayudará a fortalecer sus defensas, cuyo valor en el mercado actualmente es por arriba de los 49 mil pesos.

El otro medicamento que no pudo surtir son tres cajas de Tamoxifeno de 300 pesos cada una, que sirve para detener el crecimiento de tumores de seno, de acuerdo con lo que le explicó su médico.

“Desde que comencé con esto, el año pasado, 31 de julio me quitaron mi mama derecha, tuve que recibir quimioterapias, posteriormente me mandan a radioterapias, a penas las terminé el 15 de julio de este año, sin embargo, requiero de este medicamento, ando cargando mi receta original y mi historial clínico para mostrarle a la gente que me guste apoyar”, declaró.

Además del medicamento, requiere de dos prótesis de mama, una con un valor de 3 mil 550 y otra por 2 mil 400, para reducir la molestia por la cirugía que le fue practicada el año pasado.

La suma de todo lo que requiere escapa a sus posibilidades económicas, ya que desde el año pasado enfrenta la enfermedad y al mismo tiempo debe lidiar con la manutención de sus tres hijos.

En ese sentido, Giovanna dijo que tuvo que recibir quimioterapia en el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa, los gastos de pasaje y hospedaje acabaron con los ahorros familiares y consumían la totalidad del sueldo de su esposo.

Sin embargo, aseveró que el amor que le tiene a sus hijos la ha mantenido en pie de lucha, ya que ellos la inspiran a no dejarse vencer, aún y cuando la necesidad la obliga a salir a pedir ayuda.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Destacó que por su situación se ha tenido que topar con personas que no creen que tengan la enfermedad, sin embargo dejo claro que no está mintiendo, que tiene documentos que prueban que padece una enfermedad delicada y que por ello necesita del apoyo de los ciudadanos.

"Estamos pidiendo ayuda porque sabemos que la gente tiene buen corazón, hay quienes no nos creen, pero nosotros podemos mostrar las recetas médicas, los gastos del tratamiento, cualquier duda pueden comunicarse con nosotras al 2291 192652, agradeceríamos cualquier aportación, por más pequeña que sea", llamó.

Giovanna pidió a la población que desee ayudarla con cualquier donación comunicarse a su teléfono celular o realizar su aportación a la cuenta SANTANDER 5579 0700 3254 0554, a nombre de Rosa Aurora Camarero, su madre.