Sin estudio no hay escolleras; SEMAR pide análisis de boulevard boqueño

Boca del Río, Ver.- Un nuevo estudio denominado “costo-beneficio” fue solicitado por la Secretaría de Marina para que el proyecto de construcción de escolleras fuera incluido en las obras de este año que habrá de realizar la institución, dio a conocer el presidente municipal de Boca del Río, Juan Manuel Unanue.

El edil aseguró que tienen el visto bueno de la Secretaría de Marina para llevar a cabo la construcción de las nuevas escolleras, pero con la condición de que entregue este nuevo estudio que les fue solicitado.

Manifestó la disposición de la administración a su cargo de realizar a la brevedad, con la finalidad de que las obras sean tomadas en cuenta en este año, pues de lo contrario se pasarían hasta el 2025 y el riesgo de algún incidente está latente.

Y es que es de mencionar que las afectaciones están a la vista en particular en el tramo de la avenida Reyes Heroles y la intersección de la avenida Ruiz Cortines, pues en un recorrido que se realizó se puede observar que algunas partes de la banqueta del lado sur a norte ya se sumieron, donde se alcanza a ver como la marea sigue carcomiendo al igual que algunas partes de la barda se encuentran ya colapsadas y varias losetas se encuentran desprendidas.

Por cuestiones de seguridad, autoridades municipales, colocaron unas barreras precautorias para evitar que los transeúntes, deportistas y familias eviten pasar por la zona afectada.

“Voy a tratar de tener comunicación con el titular de la Secretaria, independientemente que se haga lo que nos solicitan en este oficio, aceptándonos, pero con la condición de que hagamos otro estudio, por la urgencia que tiene que sea intervenida esta parte del bulevar Manuel Ávila Camacho”, informó el edil.

Por cuestiones de seguridad, autoridades municipales, colocaron unas barreras precautorias | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

Juan Manuel Unanue, aseveró que no se trata de una obra estética sino de seguridad, porque insiste que el bulevar continua socavándose y con los frentes fríos sigue agravándose el problema.

“Es urgente que todo se haga en este año, porque si no lo programarían hasta el 2025, entonces bueno tenemos que entender que es un tema que estamos solicitando, que independientemente no nos corresponde ni tenemos la capacidad económica para hacer este tipo de obras, es una obra marítima y bueno vamos a realizar el estudio y lo vamos a pagar, pero insisto que es urgente que el gobierno de la republica voltee a ver este tema de manera inmediata para que no suceda algo que lamentar”, alertó.

El munícipe destacó el llamado y las múltiples solicitudes que ha venido haciendo al gobierno federal desde el primer año de su gobierno y hasta la fecha para que atienda el tema, pues insiste que se requiere de una respuesta positiva e inmediata.

Alcalde aseveró que no se trata de una obra estética sino de seguridad | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

Reiteró que el municipio está cumpliendo con todos los requerimientos que le solicita la Secretaría de Marina como este segundo estudio para que lleve a cabo la ejecución de los rompeolas que se necesitan.

“Está muy a la vista la intervención que requiere, e independientemente repito ya se hizo un proyecto ejecutivo para que la Secretaria de Marina a través de la Capitanía de Puerto y la Coordinación General de Puertos realicen esta obra”.

Cabe recordar que de acuerdo al proyecto realizado por especialistas contratados por el ayuntamiento de Boca del Río, se requieren ocho escolleras paralelas a la banqueta desde la intersección de Ruiz Cortines hasta donde concluye el bulevar Manuel Ávila Camacho.

Al tratarse de una obra especializada y compleja, debe ser realizada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Marina y se calcula en un costo cercano a los 45 millones de pesos.