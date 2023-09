Sismos en septiembre: ¿algo habitual o extraña coincidencia?

Un sismo en septiembre es una eventualidad que puede ocurrir o no, porque es un fenómeno que no puede predecirse, ni descartarse, explica Francisco Córdoba Montiel, encargado del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Veracruz de la Universidad Veracruzana (UV).

En entrevista, agrega que en México ocurren más de 80 movimientos al día, porque se ubica en una zona activa, por lo que lo recomendable es contar con un plan de evacuación en las familias, además de contar con reglamentos de construcción más estrictos en las zonas donde es mayor la incidencia.

“Los sismos no tiene palabra, puede ocurrir uno o no, es una realidad que no pueden predecirse sismos en ninguna parte del mundo, entonces es aventurado decir que no ocurrirá, pero tampoco que no suceda”, señala.

Córdoba Montiel asegura que el hecho de que hayan ocurrido dos sismos que provocaron daños trágicos en Turquía y Marruecos, en este año, hace que se esté inquieto, “pero debemos reflexionar sobre la importancia de las redes sísmicas que nos permiten entender sí existen fallas activas que pueden generar un evento importante”.

¿Hay miedo por sismos en septiembre?

Sobre el “miedo” que buena parte de la población le tiene al mes de septiembre, debido a los sismos ocurridos en 1985 y 2017, el especialista reconoce que desde que está por empezar el mes “ya estamos pendientes como en ningún otro mes durante el año”.

Aclara que el tema es que lo ocurrido en México, como ha sucedido en otras partes del mundo, que el sismo de 1985 y en 2017, donde ocurrió una coincidencia que pareciera imposible, pero no lo es. “La probabilidad de que ocurra un temblor el mismo día en distintos años es muy pequeña”.

Francisco Córdoba explica que los sismos acontecen en todas partes del mundo, no solo en México. “Debemos tener en cuenta que el estudio serio de la sismicidad empezó hace poco, en el año 1910, el tiempo de monitoreo que llevamos es realmente pequeño, comparado con la escala del tiempo sismológico. Con eso quiero decir que conocemos muy poco de la sismicidad y podemos tener una referencia no tan certera”.

Sin embargo, dice que sí hay que ser muy precisos. “Efectivamente y de manera totalmente circunstancial es que se ha visto una sismicidad que ha sido consistente en el mes de septiembre”.

Expone que hay que tener plena conciencia de que México es un país que se ubica en una zona activa, en la que interactúan cinco placas tectónicas, donde se tienen un promedio de 80 sismos al día.

Subraya que el hecho de que recientemente se haya tenido la coincidencia de tener sismos fuertes en septiembre, “ha hecho que los reflectores estén pendiente de la sismicidad, especialmente, hoy 19 de septiembre”.

¿Cómo son los sismos en Veracruz?

Veracruz tiene sus características propias y en lo que a sismicidad se refiere no se pueden hacer generalizaciones, “si nos vamos a los mapas de sismicidad vamos a encontrar que la mayor sismicidad y los más grandes temblores se producen en las tres principales placas tectónicas: de Norteamérica y dos en el Pacífico”.

En el caso de Veracruz, señala, hay que tener en cuenta que en el siglo pasado, de no haber sido por el sismo de 1985, la entidad ocuparía el primer y segundo sitio en número de pérdidas humanas por causa de un sismo.

El encargado del Observatorio Sismológico y Vulcanológico precisa además que hay que tener en cuenta que la sismicidad produce daños importantes en Veracruz y eso hay que estudiarlo especialmente. Y es que, no es la misma sismicidad en la costa del Pacifico, a la del sur de Veracruz, el centro o el norte.

Como estudioso de este tema, opina que no puede decir a las personas que no tengan miedo durante este mes, “porque una eventualidad que puede darse, lo importante es estar preparado para enfrentarla”.

En el caso de cómo enfrentar temblores, dice que hay mucho que recorrer porque aunque existe una red de monitoreo que se encarga de la vigilancia permanente, “es importante identificar y conocer más a fondo el problema”.

A partir de la construcción del conocimiento lo que se debe obtener como resultado es tener normas de cómo construir apropiadamente para enfrentar un evento de esta índole, “es vital pensar que nuestras casas son seguras y no se van a colapsar y el número de pérdidas humanas sería mínimo”.

¿Cómo estar preparado ante un sismo?

Apunta que es importante seguir monitoreando y entendiendo el fenómeno y trabajar en la construcción del conocimiento necesario que permita tomar normas suficientes, “pero es un proceso que no es inmediato sino que dará con el transcurrir de los años se podrá identificar y asociar el riesgo sísmico a cada región”.

Por lo pronto ya se sabe que es prioridad salir de edificios y tener un plan de evacuación diseñado para las viviendas y trabajos que permitan tener una planificación que permita salvarse al colocarse en las zonas que se consideren más apropiadas ante un posible colapso de una estructura.

Mantenerse bien informado es importante de fuentes de información oficiales como el servicio Sismológico Nacional o Protección Civil que ofrecen datos oportunos.

¿Cómo son las normas de construcción?

Finalmente, respecto a las normas de construcción adecuadas, comenta que muchas veces se toman las de la Ciudad de México que son muy estrictas, “pero hay que recordar que aplicarlas a otros puntos no es lo adecuado porque no son las mismas condiciones tectónicas, ni geológicas”.

Entonces lo que se tiene que hacer es un estudio detallado para este tipo de asuntos para tener reglamentos adecuados, “entre más estricta puede ser más costoso construir y tal vez no sea necesario, pero son cosas que se tienen que estudiar puntualmente”.

El encargado del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Veracruz comentó que en la medida que se tengan mejores sistemas de monitoreo y medición, a través de redes sísmicas, se tendrán los datos para un mayor beneficio a la población, “entre más conozcamos vamos a proteger mejor a la población”, concluye.