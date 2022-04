Devastación en el Pico: a la vista de todos y con armas sacan camiones

Orizaba, Ver.- Queda solo el 14 por ciento de la cobertura forestal en el Parque Nacional del Pico de Orizaba, el 80 por ciento de la gente que tala árboles lo hace para la venta, ya que se agotaron los recursos y proyectos que generaban empleo, comentó Ricardo Rodríguez Demeneghi, coordinador del Programa Salvemos al Pico de Orizaba.

Dijo que el eslabón más débil es el campesino que va con su burro jalando tablas o pequeños troncos de madera, el que ve cómo camiones o camionetas con toneladas de madera bajan todos los días e incluso ante los ojos de muchos en plena luz del día, pero no se hace nada.

Toda tala en el Pico de Orizaba es ilegal, no obstante, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no cuenta con el personal suficiente para supervisar en el estado de Veracruz, expresó.



Te puede interesar: Reserva ecológica veracruzana, en peligro por extracción de roca

“A pesar de que esté el director del parque y en su turno estén talando, no es autoridad para llamar la atención y los campesinos lo saben, es una cadena de distribución; hace 4 años se producían más de 20 millones de pesos anuales en madera ilegítima, pero qué hacen”, dijo Rodriguez Demeneghi.

A decir del entrevistado las dependencias como Consejo Nacional del Ambiente (Conam) y del Consejo Nacional Forestal (Conafor) "han mentido a nivel federal" ya que en su experiencia hace tiempo tuvo la oportunidad de acudir a la Cámara de Senadores para defender al Pico de Orizaba y fuera del inmueble personal de Hacienda con documentos en mano le mostraron que el Pico estaba bien, ya que los reportes entregados eran buenos, "me dijeron que los incendios forestales habían reducido de acuerdo a los reportes y no se veía necesario invertir recursos en un lugar que no lo necesita”.



Rodríguez Demeneghi comentó que los turistas buscan la nieve que genera el Pico, pero esto ya no pasa, pues hace tiempo la Unesco realizó un proyecto donde se analizó al Pico de Orizaba como la “barrera de los vientos” o la "herradura" del Golfo de México, es decir, la humedad se pierde en la zona montañosa, sin embargo, la tala ha hecho que las condiciones del clima de aquella zona sean cambiantes, por ello la falta de nieve.

“Lo vivimos en el clima de la región, pues existe una variante en el centro de Orizaba, mientras que en Santa Ana, Potrerillo o Nogales el ambiente es otro”.

Lamentó las mentiras de las corporaciones que generaron un recorte de presupuestos; "ya no se debe confiar en las autoridades, se debe exigir desde nuestras trincheras, hacer uso de las redes sociales y hacer tendencia que el Pico de Orizaba está muriendo".

Menos presupuesto amenaza al Pico



La tala se complica más con los incendios forestales. A inicios de este mes el Pico de Orizaba tenía 8 puntos de fuego, pero la Conafor tiene 50% menos de presupuesto; debe ser un incendio extremo para que las autoridades volteen y al llegar al frente de batalla darse cuenta de que no hay combustible, cómo hidratar a voluntarios, no hay material y herramientas necesarias.

Local ¿Con estos calorones una nevada?, pues sucedió en este lugar

El coordinador del programa Salvemos al Pico de Orizaba recalcó que desde hace 50 años se ve como la cobertura forestal del Pico se está perdiendo, sin llevarse acciones urgentes de remediación. A pesar de que los apoyos a las dependencias ecológicas no eran muchos, algunos fueron recortados 50% este 2022, pero antes se permitían empleos temporales donde los proyectos ambientales colaboraban, sin embargo, las mentiras pusieron en riesgo los trabajos del Pico de Orizaba.

“Estamos llenos de mentiras, un ciudadano común puede buscar los reportes y ver que no hay puntos de reforestación y al momento de pedir apoyo para trabajar en pro del Pico pueden analizar lo que la autoridad manda, reflejándose el retiro de una posible ayuda".



Cuidado ambiental en cifras



Graciano Illescas Téllez, presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas (Cima), recordó que desde la creación del Parque Nacional Pico de Orizaba en 1938 pasaron cerca de 70 años sin autoridades que lo resguardaran, pero con los años se crearon esos organismos de cuidado ambiental calificándolos como un logro, pero en los últimos años la tala se está incrementando y el Gobierno Federal está generando las condiciones necesarias para que esta acción se incremente, "quién debía de estarnos apoyando a proteger los recursos naturales del parque nacional lo está tentando".

La tala ya no es clandestina, pues se hace frente a los ojos de las personas, a la luz del día

El entrevistado recordó que las dependencias del sector ambiental han perdido presupuestos, por ejemplo la Conam en 2016 tenía 2 mil 165 millones de pesos y para este año pasó a 887 millones de pesos, este presupuesto es a nivel nacional sumando a la inflación del Covid-19 y el enfrentamiento que tiene Rusia contra Ucrania. Por otro lado, resaltó que lo curioso es que existen cada vez más áreas protegidas naturales, no obstante el dinero es menos.

Recordó el programa Subsidios a los Presupuestos, es decir, un dinero dado a los productores, este daba empleo temporal y desaparece en el 2019, pese a que apoyaba en temporada de escasez en las zonas más marginadas, siendo un golpe fuerte para el Parque Nacional y a los proyectos de conservación.

"Cálculos de la Conan nos arrojan que se requieren al menos 15 millones de pesos anuales para conservar los parques que administran como es el pico de Orizaba y el cañón de Río Blanco, pero de esta cantidad en 2022 solo se reciben 2.5 millones de pesos; Conafor también perdió presupuesto".

Local No solo es aventura: Alpinistas limpiarán el Pico de Orizaba

Illescas Téllez lamentó que el programa de Sembrando Vida sea llevado por la Secretaría de Bienestar y no por autoridades como la Conafor, que son personas preparadas y conocedoras del tema. "La siembra de estos programas son para siembra de árboles frutales y resulta bueno, sin embargo, la riqueza biológica del Parque Nacional se está perdiendo como es el caso del bosque de encinos".

Ya no es clandestino talar árboles



El representante de Cima comentó que el Consejo Forestal, donde diversas instituciones estaban inmiscuidas en el sector ambiental, se encargaban de pedir la presencia del Ejército Mexicano y se hizo sin fines de llegar y llevarse a la gente, sin que hubiese violencia, se paró a los talamontes y la Guardia Nacional ahora se encarga de hacer proyectos de otro tipo, "están más metidos con los proyectos del presidente y no tanto sobre el cuidado y ayuda de la ciudadanía, ya viene la cuenta regresiva de Andrés Manuel López Obrador".

A pesar de que ya no están dentro del Consejo buscan volver a entrar, pero no se sabe nada de esta organización, por lo que llaman a "hacer ruido" pues desde la llegada del Covid-19 dejó de sesionarse, sin embargo, esto se ha controlado y no se hace nada.

Dijo "la tala ya no es clandestina, pues se hace frente a los ojos de las personas, a la luz del día e incluso con armas".