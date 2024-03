¿Cuánto al centro? Taxistas piden preguntar tarifa antes de abordar

El delegado nacional de la Confederación de Obreros y Empleados de México (COEM), Víctor Herminio González Rivera, recomienda preguntar el costo del servicio de taxi antes de abordar y con ello prevenir abusos durante los días de asueto de Semana Santa.

¿Cuál es la tarifa mínima de taxis en Xalapa?

Agrega que la tarifa mínima es de 35 pesos y que a partir de ahí el costo debe ser acordado entre chofer y usuario, según sea la distancia que se vaya a recorrer.

En estos días de asueto es común que lleguen turistas para disfrutar de Xalapa y de sus alrededores, por lo que también es importante que, como visitantes, estén al tanto de las tarifas de taxis para que no sufran abusos, señala.

"En general, se mantiene la tarifa mínima de 35 pesos, pues la situación no está para pedir más, además de que así apoyamos la economía de los usuarios", abunda.

También recomienda a concesionarios de transporte público no pedir la intervención de intermediarios para realizar trámites en la Ventanilla Única, de Transporte del Estado, tras sostener que todos los movimientos deben ser de manera personal.

"Hace poco vino a Xalapa el alcalde de Pánuco, Óscar Guzmán de Paz, para atender a transportistas y aparentemente ofrecer su apoyo para agilizar trámites en Transporte del Estado", dice.

Sin embargo, añade que el alcalde nada tiene qué ver en ese tipo de cuestiones, pues detalla que son trámites de carácter estatal y que los interesados deben acudir personalmente a realizarlos.

Pide a los concesionarios no dejarse engañar con situaciones como esa, pues abunda que "incluso las organizaciones de transportistas debidamente constituidas también son atendidas por Transporte del Estado. "El alcalde aparentemente se comprometió a agilizar trámites, pero no son sus funciones y no tiene atribuciones", recalca.

Finalmente, según él, hay quienes se quejan de lentitud en las oficinas de Transporte del Estado, a pesar de que personal de esa dependencia estatal realiza lo necesario para cumplir en tiempo y forma.