¿Te han ofrecido un buen empleo en internet?; cuentan historias de fraudes

Veracruz, Ver.- En medio de esta crisis económica que ha aumentado las cifras de desempleo sitios en Internet lucran con la necesidad para ofrecer vacantes laborales en reconocidas empresas prometiendo buen ambiente laboral, buen ingreso y todas las prestaciones de ley y aunque utilizan logos oficiales, todo se trata de un fraude ajeno a las compañías.



En pleno periodo de pandemia luego de un cierre en la empresa que laboraba, Sandy Guadalupe Montoya Méndez buscaba acomodarse en un nuevo trabajo cuando una increíble oportunidad le salió en un sitio de internet.

Te puede interesar: ¿Contribuyente sabes cómo evitar robo de datos?, Prodecon te dice



Explica que una empresa refresquera promocionaba ofertas labores por lo que no dudo en hacer clic para pedir informes y enviar su currículum ya que le urgía trabajar.

“Buscando trabajo me encontré con que Pepsi estaba ofertando puestos, vi la publicación en face (facebook) y ofrecían buen sueldo y me interesó, pedí información, me dieron un número telefónico, mande todos mis papeles y enseguida me contactaron para decirme que había sido seleccionada entre tantos solicitantes, la verdad si me dio gusto porque el sueldo era bueno y como me dieron número y todo no desconfíe”, explica.

Local ¿Sabes hasta cuándo se paga el reparto de utilidades?





Entre las solicitudes siguientes fue presentar un examen de antidoping el cual debía llevarse a cabo en una clínica, pero el dinero debía ser depositado a una cuenta, lo que llamó su atención porque no contaba con el dinero.

“Que me pidieran un examen no se me hizo extraño, pero si que me pidieran dinero a depositar, investigue y fue que me di cuenta que era un fraude, hasta eso me pedían poco pero de todas maneras no los tenía en ese momento”, argumenta.

Otro caso muy similar fue el de Sebastián Morales Blanco que en un sitio de internet encontró una gran oportunidad para emplearse luego de que en noviembre del año pasado la empresa donde laboraba sufrió recortes.

Detalla que luego de que pidió informes recibió un correo de una mujer que se presentó como encargada del área de reclutamiento y que dio instrucciones acerca del puesto laboral, sueldo e incluso la ubicación por lo que todo parecía muy normal.

Menciona que dentro del correo, se le pidió la aplicación de dos exámenes los cuáles no eran a elección y tenían un costo por lo que debía hacer un pago a una cuenta determinada.

Local Trabajadores de limpia pública de Veracruz, inconformes tras decisión del Ayuntamiento ¿qué solicitan?

“Hace menos de un mes buscando trabajo me encontré que una empresa muy importante buscaba colaboradores, la verdad muy llamativo todo porque ofrecen buen sueldo, mandé mis papeles, hasta recibí un correo donde me hicieron una serie de preguntas, todo parece tan real, el correo según lo enviaba la encargada de reclutar, todo dentro de los protocolos que toda empresa hace cuando contratan a alguien. Pero entre los papeles que envié y todo lo que me solicitaron me pidieron 300 pesos para unos exámenes y los iba a depositar pero por fortuna un familiar que trabaja en esa empresa pidió información y ya me dijo que era un fraude y que ya había varios casos, realmente no puedes creer que sucedan este tipo de cosas, te repito todo es muy real hasta tienen los logos de las empresas”, refiere.

Sin embargo, la delincuencia ha ido más allá para cometer fraudes a personas que buscan una oportunidad laboral pues hace menos de seis meses Gerardo Ronquillo Camarera de 32 años de edad fue contactado por una empresa que ofrecía oportunidad laboral en Estados Unidos.

El anuncio en el sitio de internet parecía de ensueño, pues le ofrecían vivienda, trabajo seguro y excelente ingreso.

Comenta que él tiene toda su documentación para viajar sin problema por lo que vio una gran oportunidad para viajar, trabajar, conocer otras culturas y ahorrar dinero para un posible regreso a México.

Cuando le solicitaron 5 mil pesos para arreglar papeleo, no dudo ni tantito y depositó el dinero sin problema, compró los boletos y en la fecha acordada viajó de Veracruz a México y de México a Estados Unidos, lo esperarían en el aeropuerto.

“Resulta que me ofrecían trabajo en Estados Unidos, yo soy ingeniero y no dudé ni tantito, envié todo, me pidieron 5 mil pesos para arreglar unos papeles por allá y los deposite sin problemas, me dijeron que me iban a esperar en Estados Unidos y cuando llegué al aeropuerto nunca nadie fue por mí, todo fue un fraude”, expresa.

Comenta que aunque pensó en regresar a México, ya no contaba con el dinero suficiente y prefirió quedarse en el extranjero trabajando de lo que se ofreciera hasta que logró estabilizarse en un buen empleo, ya todo quedó como una mala experiencia.

Local ¿Cumples 65 años y vives en Veracruz? Así puedes unirte a la pensión universal

¿Cómo no caer en falsas ofertas laborales?



La directora de Ventas México en ManpowerGroup

Araceli Olvera Cabañas alerta sobre falsas ofertas laborares que podrían resultar en un fraude.

En entrevista hace recomendaciones a la población para evitar ser víctima de este delito y pide desconfiar de cualquier promoción laboral sin previa entrevista.

Reconoce que en la actualidad, debido a la gran demanda de empleo, se han presentado casos de personas que por medio de los sitios de internet se han encontrado con ofertas laborales que parecen reales pero todo es un gancho para quitarles dinero o datos confidenciales.

En ese sentido pide a la población a evitar proporcionar datos como RFC, número social, dirección, cuentas bancarias y otros que son muy personales.

“Si en algún momento llegara a ser víctima de empleo falsa, que pudiera ser real es importante que no proporcionen información personal, no es necesario en un primer acercamiento más que hablar del perfil de la persona y su competencia, no debemos proporcionar datos como cuentas bancarias, datos que sean confidenciales porque esto será una estafa posterior, es muy riesgoso”, externa.

Menciona que en cada oferta laboral, se pide una entrevista inicial la cual debe ser en las instalaciones de la empresa, ya que de ser citado en otro lugar hay riesgo de que todo sea mentira.

Advierte que para la contratación de cualquier persona no se pide dinero a cambio por lo que en caso de que se le solicite un pago, es mejor dar por terminada esa conversación y no crearse una falsa expectativa.

¿Las empresas piden dinero para contratarte?

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Marcel Van Eyck, todos los interesados en trabajar deben estar alertas para no caer en fraudes.

Explica que cuando se anuncia sobre un trabajo en ningún momento se pide dinero por lo que en caso de que se le requiera los interesados no deben entregar nada y por el contrario deben investigar si se trata de una empresa formal o es parte de un delito.

Vuelve a leer: Trabajadoras del hogar se abren paso en los derechos laborales

“Es lamentable que se lucre con este tipo de cosas, por ejemplo Canirac ahorita tiene una bolsa de trabajo y toda la información está disponible en nuestro sitio, pero también tenemos nuestras oficinas establecidas, todos los que buscan trabajo los seleccionamos de acuerdo a sus perfiles y los acomodamos en los restaurantes donde están solicitando, pero si hay que ser muy cuidadoso, sobre todo cuando se trata de que te piden dinero, ninguna empresa seria pide dinero, al contrario ofrecemos trabajo para que ganen su dinero”, reitera.

Publicado originalmente en Diario de Xalapa.