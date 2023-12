¡Optimistas! Taxistas esperan repunte del servicio de hasta el 100 por ciento

Veracruz, Ver.- De cara al inicio de la temporada decembrina, taxistas de Veracruz y Boca del Río esperan obtener un repunte de hasta el 100 % en la demanda del servicio.

Salvador Rodríguez Echeverría, dirigente de la Agrupación Zeus, admite que la expectativa es alta, porque la movilidad se recuperó y el turismo en la conurbación también.

Local

“Ahorita la economía del país ha estado en repunte, la cuestión turística ha levantado, y este mes no a va a ser la excepción por la buena estabilidad del país y esperamos un repunte del 100%, tener servicios, mañana, tarde y noche”, platica.

Esta demanda la esperan a partir del 12 de diciembre con los festejos de la Virgen de Guadalupe hasta la conclusión del periodo vacacional.

¿Taxistas aumentarán precios del servicio en vacaciones?

Menciona que esperan generar picos mayores con la llegada la Nochebuena y también para Año Nuevo, esto luego de reconocer que no faltarán los conductores que aumenten los precios por servicio durante esas fechas.

Y es que admite que algunos choferes implementan "el aguinaldo del taxista", subiendo las tarifas los días 24 y 31 de diciembre a partir de las 8:00 de la noche.

"Es lo que se le llama el aguinaldo del taxista, viene siendo arriba por ejemplo si la tarifa te cuesta $40 pesos, a lo mejor te van a pedir $20 pesos más, y creo que es entendible porque mientras uno se divierte, otros están trabajando y prestando un servicio de calidad y seguro", admite.

El líder de los taxistas, vaticina que tendrá un buen cierre de año, pues después de tres años de pandemia este 2023, se ha generado una recuperación del 80% en la actividad.

“La verdad es que antes padecíamos porque no había servicio, hoy en día, ya hay servicios, incluso hasta nos quedamos cortos porque hay demás servicios y no podemos cubrirlos desgraciadamente por el tráfico y por no tener las unidades suficientes”, dijo.

Incluso asegura que trabajan en la captación de más conductores porque en la actualidad se están viendo rebasados por la demanda de corridas.