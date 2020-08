Tiene días una fuga de agua en fraccionamiento de Veracruz

Veracruz, Ver.- Vecinos del fraccionamiento la Florida en Veracruz demandan la reparación de una fuga que provoca el desperdicio de miles de litros de agua desde hace una semana.

Según los vecinos son varias calles alrededor se encuentran encharcadas debido a la gran cantidad de agua que se esta desperdiciando desde hace varios días.

Incluso con las lluvias de los últimos días, se ha acumulado tanta agua que ya empezó a provocar daños en las calles.

Los vecinos indicaron que han hecho varios reportes al ayuntamiento y al Grupo MAS para solicitar la reparación de la fuga, pero a la fecha nadie ha acudido.

Lamentaron la gran cantidad de agua que se está desperdiciando en medio de tanta escasez del vital líquido y la crisis económica que ha dejado la contingencia sanitaria del Covid-19.

“Ya tenemos una semana con esta fuga de agua y es una lástima tanta agua que se está desperdiciando, al Grupo MAS y al ayuntamiento no les importa porque hemos hecho varios reportes y no nos han tomado en cuenta, no se si no estén trabajando por esto de la pandemia y deveras no les importa el desperdicio del agua”, denunció el señor Arturo Cardel, habitante de la zona.

La principal afectación es en la calle Azalea donde el agua permanece estancada.

“Los de la calle Azalea somos los más afectados, todo el día esta botando agua y se queda estancada, no se si a las autoridades no les importe el desperdicio porque para nosotros es una verdadera lástima”, agregó la señora Guadalupe Carranco.