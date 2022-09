Sí se atiende a Colectivos de Búsqueda: Hernández Giadáns

La titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, aseguró que su gestión ha demostrado una total solidaridad con familiares y colectivos de búsqueda de desaparecidos, destacando que a la fecha se han entregado 80 cuerpos identificados.

En entrevista, realizada en la Fortaleza de San Carlos en el municipio de Perote, manifestó que actualmente, gracias a la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses de Nogales, existen cinco veces más resultados que en 2018, es decir, durante el periodo de su antecesor, Jorge "N".

Puntualizó que ella sí ha recibido a los integrantes de los Colectivos de Búsqueda, pero "no se puede tener contentos a todos".

“Hemos avanzado, llevamos cinco veces más cuerpos analizados, de lo que se venía haciendo. Desde que se inauguró Nogales 327 analizados contra 16 que se analizaron en el 2018. Hemos entregado aproximadamente 80 cuerpos, también hemos superado la meta, hablo del trabajo de Xalapa y de Nogales", expresó.

Asimismo, afirmó que habrá personas que siempre cuestionen el trabajo que se realiza desde la Fiscalía.

"Es una sensibilidad total, habrá quien siempre cuestione el trabajo; es difícil tener a todos contentos, pero hemos mostrado una total solidaridad para todos los familiares de los colectivos. Los fiscales, los peritos, los ministeriales”, comentó.

Por último, destacó que de su parte ha invitado a Colectivos a reuniones, pero no todos han acudido.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Yo los he invitado, han acudido quienes han querido, no se les puede obligar, yo me he sentado con ellos y los fiscales que llevan las carpetas”, agregó.