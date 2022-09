Niega gobernador desatención a colectivos de familiares de personas desaparecidas

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que en su gobierno no exista atención a los colectivos de familiares de personas desaparecidas y remarcó que las reuniones con ellos se retomarán “en algún momento”.

En entrevista en el Foro Cultural “Carmela Rey” durante la presentación de un álbum de estampas de “100 compromisos de la 4a Transformación”, expuso que las reuniones se realizaron al inicio de su administración para darle prioridad al tema y que desde entonces se ha ido avanzado.

Falso que se hayan olvidado acuerdos con colectivos de familiares de personas desaparecidas

Dijo que es falso que se hayan olvidado de los acuerdos con las familias como lo declarara la ex directora de Cultura de Paz y Derechos Humanos, Mayra Ledesma-Arronte.

“Sí se van a retomar (las reuniones) en algún momento se retomarán las búsquedas, la idea es ir avanzando en la identificación de cuerpos (…) Hemos avanzando, las cosas no son como antes, hemos avanzando y se ha dado respuesta".

Explicó que fueron etapas las que han tratando de atender y en la primera era importante reunirse con ellos para elevar la problemática a primer orden.

Reiteró que hay avances en el tema de desapariciones pues anteriormente solo era simulación lo que hacían autoridades como la Fiscalía General de Veracruz.

“El mecanismo de búsqueda no funcionaba con el fiscal anterior, eran pura simulación lo que tenía el fiscal anterior, no se atendía con procedimientos metodológicos, se declaraba mediáticamente una cosa y era otra como en el tema de las fosas de Arbolillo que decían que ya habían completado las búsquedas y los colectivos decían que no y se demostró que tenían razón los colectivos”.

Agregó que durante la pasada administración la Comisión Estatal de Búsqueda no existía pues solo “estaba en papel” y que gracias a su gobierno y los trabajos coordinados con la fiscala general Verónica Hernández Giadáns la situación ha cambiado.

Trabajo de Verónica Hernández Giadáns ha sido de 10: Cuitláhuac García

"Hay una encargada de despacho que está atendiendo a los colectivos, hay presupuesto, equipo,personal, edificio, antes no existía, ahora es un cambio radical".

Asimismo, a 3 años de la llegada de la fiscal general Verónica Hernández Giadáns dijo que su trabajo ha sido "de 10" y se han logrado disminuir los delitos y se ha fortalecido la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.