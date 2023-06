Posponen cirugía en Torre Pediátrica por falta de aire acondicionado y agua: usuaria

Veracruz, Ver.- Karen Luna Bernal hace un llamado desesperado a la Secretaría de Salud para que resuelvan la situación de falta de aire acondicionado en el Hospital Infantil, conocido como Torre Pediátrica, ya que desde el 30 de mayo su hijo espera una cirugía por pulmonía con derrame pleural y debido a esto y la falta de agua potable, los cirujanos no pueden operarlo.

Su hijo Miguel Alberto se encuentra internado en la cama 59 del piso 6, en donde su situación se complica cada vez más, afirmó la madre del menor.

“La verdad estaría bien hacerle un llamado al gobernador y a los secretarios de salud para que vengan a revisar en qué quedan los fondos o el dinero que dan para el Hospital, porque la verdad no se ve nada”, declara.

De acuerdo con lo relatado por el personal administrativo a la madre de Miguel, para que puedan operarlo ella deberá comprar agua purificada para que los médicos puedan lavarse las manos, debido a la falta de agua potable.

Sin embargo, deberá esperar a que se restablezca el servicio de aire acondicionado en los quirófanos, ya que los médicos le confirman que no cuentan con condiciones adecuadas y existiría riesgo de que el menor contraiga una infección.

“Estoy esperando que a mi hijo lo pasen a cirugía porque lo quieren operar, el quirófano no tiene agua, quieren que se laven los médicos las manos con garrafones, el clima tampoco sirve, entonces quieren operarlo así y me dijo el doctor que ellos no lo han metido en cirugía por eso, porque corre un riesgo de adquirir una infección o algo así, porque los climas no están enfriando, ahorita mandaron a mantenimiento para que vengan a checar”, declara.

¿Qué han dicho trabajadores de la Torre Pediátrica sobre el caso?

La madre dice que en el área administrativa le explicaron la situación y le pidieron paciencia, sin embargo, los mismos médicos reconocen que la atención que requiere es necesaria para evitar que se complique su padecimiento.

“Me comentaron que están haciendo lo posible para darle atención a todos y que se preocupan por lo del caso de mi hijo… entonces los están presionando conforme a eso y que iban a hacer todo lo posible para operarlo ya, pero no me comentaron de los problemas del agua y todo eso, hasta ahorita que me están comentando los cirujanos”.

Karen Luna hace un llamado a la Secretaría de Salud para resolver la situación en el Hospital Infantil, conocido como Torre Pediátrica | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Recordar que el pasado jueves, madres de niños con cáncer denunciaron las malas condiciones que existe en el Hospital Regional de Veracruz y la Torre Pediátrica, por la falta de mantenimiento en ambas clínicas ubicadas en la avenida 20 de noviembre de la ciudad de Veracruz.

Señalaron que, debido a la falta de aire acondicionado, se tuvieron que suspender cirugías en el Hospital Regional, mientras que en Hospital Infantil se carece de este servicio en alunas áreas.

Del mismo modo, afirmaron que persisten otros problemas a pesar del cambio del director, pues los elevadores siguen sin funcionar.