Trabajadores crean movimiento integrado por cien sindicatos

Cien organizaciones de trabajadores de la iniciativa privada y el servicio público crearon el Movimiento de Sindicatos Libertad y Democracia Sindical del Estado de Veracruz.

En conferencia de prensa, Aníbal Pacheco López, representante del movimiento, dio a conocer que dicho movimiento está integrado por trabajadores de las centrales obreras, independientes y nacionales, a fin de defender los temas salariales, de prestaciones y el derecho social.

“Nos vamos a dar la tarea de organizar a los trabajadores que no tengan sindicatos porque se les niega el derecho a organizarse, vamos a recorrer el estado para motivar, orientar y organizar, lo que haremos es unirlos porque son amenazados por sus patrones con correrlos en casos de reunirse”, dijo.

Refirió que dicho movimiento está basado en la Ley Federal del Trabajo, Ley Civil del Estado de Veracruz y Ley Burocrática, las cuales regulan las relaciones entre trabajadores y empleados.

Aseveró que falta mucho trabajo por hacer, ya que miles de trabajadores no se han organizado en un sindicato.

“No existe otra figura que los represente para lograr la defensa de sus derechos, no se ha inventado otra institución social que represente a la clase trabajadora”, expuso.

Aníbal Pacheco López, representante del movimiento | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Puntualizó que los trabajadores no son objetos, que no les pertenecen a las empresas o dependencias, por lo que deben ser tratados con dignidad, “la distribución equitativa de la riqueza no se da de la misma manera”.

Consideró que cada vez hay más pobres porque la riqueza se acumula en pocas manos y siguen violándose los derechos de los trabajadores, quienes, en algunos casos, no cuentan con las prestaciones básicas.

“Las empresas y los gobiernos se niegan a darles prestaciones y pagos justos a los trabajadores. No nacemos como una organización de confrontación, sino para pedirle al gobierno federal y estatal, así como a los alcaldes que se sienten con los trabajadores y dialoguen, hoy empezamos con cien sindicatos, pero no tenemos duda de que seremos 300 o 400 los que participarán con nosotros, planteamos al gobierno que haya mesas de diálogo, que escuchen a los empleados, que se resuelvan las problemáticas que se tienen”, comentó.