Trabajadores de Salud en Las Choapas piden reconstrucción de instalaciones

Las Choapas, Ver.- Personal del Sector Salud de Veracruz arribaron a las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional para solicitarle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador apoye en la reconstrucción del Centro de Salud del municipio de Las Choapas.

Enfermeras de este lugar dieron a conocer que, durante la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el espacio en el que trabajaban fue demolido con la promesa de que lo iban a reconstruir, sin embargo, esto no sucedió. A más de tres años de este hecho, los casi 40 trabajadores brindan los servicios de primera atención en instalaciones prestadas.

"Nos agarraron de campaña política y destruyeron el Centro de Salud que estaba en condiciones operables. En mayo cumplimos ya tres años de trabajar en un lugar que no cumple con la norma oficial", señaló Adolfina Morales Mayo, jefa de enfermeras del Centro de Salud de Las Choapas.

Precisó que durante este tiempo han estado trabajando en las ex instalaciones del DIF Municipal de Las Choapas en cuyos salones se habilitaron los consultorios. No obstante, dijo, se carece por completo de privacidad ya que de manera simultánea trabajan en un solo espacio tres doctores y tres enfermeras que atienden a seis pacientes. "¿Se imaginan el hacinamiento que hay? Tenemos que hablarles bajito a los pacientes para que los demás no se enteren de todo", señaló.

Morales Mayo dio a conocer que aunado a este hecho, el inmueble no cuenta con la infraestructura necesaria y que incluso, el área de Covid-19 se encuentra "techado" con lonas que fueron usadas en las campañas de promoción de la salud. "A veces no hay agua ni para lavarnos las manos o no hay luz porque ese lugar lo ocupaba el DIF y dejó un adeudo y a cada rato nos hablan de la CFE que nos van a cortar la luz", lamentó.

Las y los trabajadores aguardan el arribo del mandatario federal a quien esperan entregar el proyecto de reconstrucción del Centro de Salud que tiene asignada a la zona urbana y parte de la zona rural de Las Choapas.