Advierten trabajadores de Semarnat sobre posible paro nacional

Veracruz, Ver.- Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) amenazan con hacer un paro nacional como una medida de presión para exigir mejorar las condiciones laborales del personal, porque en muchas de las oficinas no hay ni agua potable.

¿Qué otras problemáticas enfrentan trabajadores de la Semarnat en Veracruz?

De acuerdo con el secretario general de la sección 56 de los trabajadores de Semarnat en Veracruz, Javier Fernando Calderón Sánchez, desde hace un año el personal ha laborado bajo condiciones de total austeridad, porque no se han pagado los arrendamientos de las oficinas, no cuentan con energía eléctrica, no hay agua potable, no hay vigilancia ni mucho menos equipo.

Dijo que esta situación se presenta desde el año pasado en todas las oficinas pertenecientes a esta dependencia federal afectando a más de 13 mil trabajadores a nivel nacional y 250 a nivel estado.

“Como solución a nuestras necesidades, es que nos vayamos a descansar a nuestras casas y que cuando tengan todo eso que nos van a llamar, nos dicen eso cuando hay mucho trabajo que realizar”, expresó.

Aclaró que los sueldos han sido pagados conforme a la ley, sin embargo, no cuentan con viáticos.

“El personal ha estado trabajando como puede, hay compañeros que hacen los viajes por su propia cuenta, porque aunque sí nos están pagando nuestro salario no tenemos viáticos y en Coatzacoalcos tenemos mucho trabajo porque es la zona de litoral marítima”, dijo.

Mencionó que, por ejemplo, el parque vehicular de las oficinas a nivel nacional se encuentra en pésimas condiciones, ya que desde el 2012 no se renueva y aún así las brigadas contraincendios del área de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) realizan su trabajo exponiendo su seguridad.

Foto: Adolfo Vladimir | Cuartoscuro

“Estamos en una situación tremenda, nos dicen que no hay dinero, que no hay presupuesto, cada año nos han disminuido el presupuesto ya no sé cuánto se va asignar este año, de verdad, ya dimos ultimátum para que se pongan las pilas porque si no hay solución, tomaremos otras acciones”, advirtió.

En ese sentido, el entrevistado comentó que los trabajadores podrían irse a paro nacional la próxima semana en caso de que sean ignorados por las autoridades para mejorar sus condiciones laborales.

“Esta semana habrá una reunión con los directivos nacionales en caso de que no se llegue a nada concreto. A partir del miércoles nos iríamos a paro de labores”, sostuvo.

Finalmente, expuso que las oficinas de Semarnat en Veracruz se encuentran en Cardel, Veracruz y Coatzacoalcos.