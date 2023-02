Xalapa se queda sin "Tren Ligero", AMLO confirma que no se podrá consolidar el proyecto

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno de Morena en Veracruz no podrá consolidar el proyecto de tren ligero, una opción de trasporte público para aminorar el impacto del tráfico vial en la capital veracruzana.

En la conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador destacó que la obra no se va a consolidar, pues él pidió a los gobernadores de su partido que no inicien obras o proyectos que no van a poder concluir antes del 30 de noviembre del 2024. La actual administración esta en su quinto año de gobierno.

“Ya no quiero que se inicie nada que no se vaya a terminar, van a venir otros presidentes, lógicamente, y van a darle continuidad al proceso de transformación, estoy seguro de eso, entonces ya el tiempo se nos está agotando y tenemos mucha obra que necesitamos terminar y estamos cuidando no dejar proyectos inconclusos", expuso.

Local ¿Harto del tráfico? Toma precauciones, todavía hay vialidades cerradas [Mapa]

El mandatario federal reconoció que se estaba incumpliendo con una oferta que se hizo a los xalapeños, “me da un poco de tristeza el no poder ver lo del tren, porque la gente de la capital es de primera, hay gente buena, trabajadora y siempre nos ha apoyado”, dijo.

Sin embargo, mencionó, que se ha generado otro tipo de obras e inversiones que impulsan el desarrollo de la zona sur, el norte y el Puerto de Veracruz, las cuales permiten mejorar las condiciones económicas del Estado que es gobernado por Cuitláhuac García Jiménez.

¿Por qué fue descartado el Tren Ligero de Xalapa?

El 27 de abril del 2022, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez descartó la posibilidad de consolidar el proyecto del Tren Ligero en Xalapa.

Argumentó que, ante lo avanzado de su gobierno, sería difícil poner en marcha la obra, pues no quedaría concluido en diciembre de 2023, fecha límite impuesta por la federación para entregar obras de gran magnitud.

En esa misma fecha dio a conocer que se tiene un plan B para mejorar la vialidad en la capital veracruzana, específicamente en la avenida Lázaro Cárdenas.

¿Qué obras contempla el "Plan B" para Xalapa?

Recientemente el subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Fernando Elías Guevara dijo que trabaja en la conclusión de los proyectos ejecutivos para la construcción de dos distribuidores viales en la capital del estado.

Previamente, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez descartó la posibilidad de consolidar el proyecto del Tren Ligero en Xalapa | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Se prevé que antes del primer semestre del 2023, se estarían iniciando los trabajos de los dos distribuidores viales, que buscan incidir en el tráfico vial de la capital del Estado, el primero se ubicaría sobre Lázaro Cárdenas a altura de la Corona o el Urban Center, y el segundo se ubicaría a la altura de Las Trancas, donde se encuentra la caseta de Seguridad Pública (SSP).

“Para aliviar todo el tráfico, ya se está trabajando en ampliar los carriles, se están cerrando los proyectos ejecutivos, estamos esperando que el recurso llegue a la dependencia, se licitará en febrero o marzo”, manifestó.