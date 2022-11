Universidades veracruzanas sin recursos para brindar educación inclusiva de calidad

En los últimos años va en aumento el número de personas en situación de discapacidad que presenta examen y logra un lugar en las escuelas de educación superior, pero faltan recursos para darles una educación inclusiva de calidad, coinciden expertos.

En el caso de la Universidad Veracruzana, la antropóloga Gloria Olivares Pérez informa que de 2021 a 2022 creció en un 50 por ciento la matrícula de personas con déficit funcional que se mantienen en condición de discapacidad.

Actualmente hay 124 estudiantes, 59 con matrícula en la región de Xalapa; 19 en Veracruz-Boca del Río; 16 en Córdoba-Orizaba; 19 en Poza Rica-Tuxpan, y 11 en Coatzacoalcos.

La experta en diversidad cultural, integrante del Programa Universitario de Educación Inclusiva (PUEI) UV, revela que en 2022 fueron 122 los aspirantes, de los cuales 50 aprobaron el examen; celebra además la llegada de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En el III Foro Internacional de Inclusión en Educación Superior, organizado por la máxima casa de estudios, admitió que los problemas no son solo de infraestructura.

Enfatiza la necesidad de profesionalizar a docentes para que trabajen con un enfoque basado en derechos humanos e inclusión, así como lograr que aumente el ingreso de jóvenes pero también la permanencia y el egreso para insertarse en el campo laboral.

Aunque lento, asegura que sí hay avances y son la capacitación, sensibilización y compromiso los tres aspectos que se deben reforzar en toda la comunidad universitaria.

Puntualiza que el compromiso es garantizar el acceso en infraestructura, currículum y actitudes, porque “las principales barreras son culturales; los prejuicios hacia el otro”.

AVANCES

Adelanta que quienes integran el PUEI ya trabajan para que en cada entidad académica haya una coordinación del programa, con responsables académicos y alumnos para avanzar en conjunto.

Aparte de formación estamos trabajando estructura; buscamos llegar a todas las entidades académicas; en Xalapa hay 14 coordinaciones y estamos avanzando en las distintas regiones

Da a conocer que la Dirección de Planeación ya propuso 80 montacargas en las diferentes regiones, donde están detectadas personas con déficit funcional motor.

Opina que el avance se está dando pues en la UV solo se había llegado a la integración, pero ahora se busca que se incluya pero desde la infraestructura, el currículum y las actitudes, con enfoque en los derechos humanos.

EQUIPAMIENTO

Al referirse a la infraestructura y señalética, Martín Aguilar Sánchez, rector de la UV, asegura en entrevista que edificios de nueva construcción ya están planeados con rampas e incluso con elevadores, pero en los antiguos —que son la inmensa mayoría— van por etapas.

El rector afirma tener la disponibilidad para avanzar, pero también acepta que para cubrir todas las necesidades se requeriría “una millonada”; la adaptación se da con prioridad en las facultades que presentan solicitudes.

Indica que está vigente el programa de apoyo para estudiantes vulnerables de la UV, donde hay personas en situación de discapacidad, y anuncia que en 2023 prevé el desarrollo de un proyecto de equipamiento con el fin de disminuir las barreras de acceso y movilidad en las vicerrectorías.

INNOVACIÓN

Amador Jesús González, profesor de la Facultad de Pedagogía, expone que ya hay cursos-talleres-emocionales de profesionalización para docentes y tutores en educación inclusiva, en las áreas pedagógicas y de adaptación curricular.

Menciona que el objetivo es fortalecer el desarrollo de competencias éticas y contribuir a la construcción de una sociedad diversa y democrática.

La misión, dice, es favorecer climas escolares y laborales de respeto y confianza, aprendizaje mutuo, actitudes y valores inclusivos como la igualdad, equidad, colaboración, no discriminación y respeto a los derechos humanos y a la diversidad.

¿Se podrá erradicar la discriminación a personas con discapacidad?

María Esther Barradas Alarcón expresa que la vida sin sueños no tiene sentido, por eso ella sueña con el día en el que disminuya y se erradique la discriminación hacia las personas en situación de discapacidad.

La psicóloga, posdoctorada en educación, puntualiza en entrevista que su sueño sí se puede cumplir en la medida en la que Estado, instituciones y sociedad acepten su corresponsabilidad en el avance de integración e inclusión.

Con 40 años de servicio, la hoy jubilada es una de las pioneras en educación inclusiva en Veracruz, labor que fue reconocida por la máxima casa de estudios del estado en ceremonia pública.

Un aplauso cálido y prolongado recibió la experta de parte de sus colegas, estudiantes y público general, el 23 de noviembre en la sala de videoconferencias de la USBI-Xalapa, donde exhortó a conducirse con amor.

Trabajemos todos juntos por tener una universidad realmente humana que pueda devolverle a la sociedad tanto de lo que necesita: respeto y ética profesional

La investigadora, autora de 10 libros y más de 50 artículos para revistas nacionales e internacionales, sostiene que “no hay mejor inversión que la de apostarle al futuro de los jóvenes, pero desde el amor y la dedicación. Nos conviene a todos ser inclusivos”, enfatizó.

La polio y sus secuelas

Tras recibir su reconocimiento, concedió entrevista en la que habló de la importancia de la familia como soporte e institución integradora, pues ella afirma haber vivido su infancia sin saber que para los demás era vista como una persona con secuelas de la poliomielitis.

Para mi familia yo era una hija tan valiosa como mis demás hermanos que no presentaron polio. Nunca me sentí discriminada en mi ámbito familiar, pero después, en secundaria, empecé a notar que los demás hacían diferencias

Por fortuna, dice, ella ya contaba con cimientos fuertes: “siempre me he visto sin déficit funcional y eso me ha permitido poder ver todas mis competencias. Hay personas sin déficit funcional y no salen adelante”, dice.

Menciona que la honra se la debe a sus padres porque siempre creyeron en ella y fomentaron el deseo de superación, de trabajo honrado y tenaz, y de tener sueños.

“Hay que pedirle a Dios fortaleza y nosotros hacer lo que nos corresponde: trabajar, prepararnos, para que llegadas las oportunidades, podamos aprovecharlas”, indica.

Docentes humanistas

María Esther Barradas Alarcón, quien fue coordinadora del Programa Universitario de Educación Inclusiva en el puerto de Veracruz, lamenta que la discriminación se dé de una manera natural.

“Exhorto a los docentes a prepararse y tener el corazón sensible para respetar el derecho a la educación que todos por igual tenemos, con o sin déficit funcional; que tomen en cuenta que la educación debe estar centrada en el estudiante”.

Explica que si se trabaja de esa manera se está en condiciones de ajustar todas las técnicas de enseñanza y recursos didácticos necesarios para logara una educación inclusiva.

Después de entregar su vida a la educación, María Esther Barradas actualmente dice vivir días más tranquilos al lado de su esposo. No tiene una estancia fija, es una viajera, aunque eso la lleve a enfrentarse a la falta de respeto de quienes ocupan espacios de los estacionamientos dedicados a personas con déficit de movilidad y desplazamiento.