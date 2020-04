Urge plan de rescate para micro, pequeñas y medianas empresas: Omar Miranda

XALAPA, Ver.- El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Omar Miranda Romero, señaló que es urgente un plan de rescate para las micro, pequeñas y medianas empresas, mismas que generan la mayoría de empleos en la ciudad y las cuales se verán afectadas por la contingencia por Covid-19.

Por supuesto que urge un plan de rescate para las micro, pequeñas y medianas empresas, nosotros apoyamos a todas las cámaras y organizaciones empresariales y de negocios porque son quienes generan empleos, al final del día no vemos que se apoye a la empresas, pero tampoco a la población en las zonas vulnerables

En conferencia de prensa indicó que es necesario brindar atención a quienes mantienen empleados a pesar de la contingencia, así como a los grupos vulnerables que se han visto afectados por perder su empleo ante el aislamiento.

El legislador consideró que de no aplicarse un plan específico de rescate al sector comercial y de empleos se correría el riesgo de que los actos delictivos incrementen, dado que quienes no cuenten con recursos para el sostén de sus familias podrían recurrir a actos fuera de la ley.

Hay que tener claro que la cadena en esta contingencia comienza en un tema de salud, deriva en un tema de economía y falta de liquidez y puede terminar si no se atiende como debe ser en un tema de seguridad porque quienes no obtengan lo necesario en sus trabajos para allegarse de los recursos básicos estarían buscando la forma de hacerlo, esperemos que no lleguemos a eso, ni queremos alarmar a nadie, sólo que sí es una posibilidad y esperamos que no suceda esto

En lo que respecta al apoyo que los diputados locales han dado a los sectores vulnerables, recordó que no se creó un fondo específico para la aplicación de recursos que serán donados por los legisladores de otras bancadas, motivo por el que los panistas decidieron apoyar directamente a la población vulnerable.

En el caso particular lo estamos haciendo con apoyos directos de alimentos básicos a diferentes sectores, con cubrebocas, gel antibacterial y todos los apoyos en los que tenemos capacidad

Recordó que desde sus posibilidades ha ayudado a sectores vulnerables con despensas, cubrebocas y gel antibacterial, aunque las necesidades son múltiples, por lo que se requiere del apoyo de las autoridades municipales y estatales.