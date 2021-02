UV podría admitir al 60% de los solicitantes: Manzo

Xalapa, Ver.- El académico y científico de la Universidad Veracruzana, Jorge Manzo Denes, afirmó que existen posibilidades de ampliar la matrícula de la casa de estudios y que otra de las acciones tendrá que ser avocarse a los nuevos paradigmas como es la educación virtual, lo que no es nuevo para la institución.

“Es algo que se ha trabajado por algunos años. pero no se había potenciado de la manera que se potenció ahorita por la pandemia. Efectivamente, en proporciones cerradas, tenemos un 40 por ciento de aspirantes aceptados y un 60 por ciento de aspirantes que se quedan fuera de la universidad, no me gusta usar la palabra rechazados porque en realidad no son rechazados, es simplemente que no hay el espacio suficiente”, añadió en entrevista con el director de Diario de Xalapa, Víctor Murguía, realizada en Abc Xalapa Radio.

Con el nuevo paradigma que está proponiendo como aspirante a la rectoría, dijo, hay una primera intención por mantener ese 60/40 pero invertido; es decir, el 60 por ciento, aceptados, y el 40 por ciento, no.

“El proyecto que estoy presentando lo estoy armando, de que vamos hacia un nuevo paradigma porque de cuatro años para acá, tuvimos dos elementos cruciales en la vida de las instituciones de educación superior, una de manera particular en nuestro país, y otra que es mundial”, dijo.

Explicó que esto se relaciona con el cambio de régimen político del país y sus ideas sobre la educación superior, pero, además con la pandemia por el Covid-19 que vino a cambiar la estructura como sociedad que al mismo tiempo tuvo un impacto a la educación, de manera particular, del nivel superior.

“Con estos dos cambios que nosotros estamos viviendo en este momento y que están muy frescos en la vida del país, es que yo estoy proponiendo que tenemos que ir hacia un nuevo paradigma, esto es, hacia un nuevo modelo de cómo tenemos que conducir a la Universidad Veracruzana de manera particular, y a la educación superior de manera general”, añadió.

En el tema de presupuesto, dijo que la Ley General de Educación Superior que se aprobó recientemente, se establecen fondos concurrentes entre la Federación y las entidades federativas por lo que a nivel nacional le están apostando a destinar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto del país, a la educación superior.

“Aquí la Universidad Veracruzana, el presupuesto que tiene es fundamentalmente por los subsidios estatal y federal. Y en esta Ley que acaba de aprobar el gobierno, ahí se establece que los egresos serán suficientes y le están apostando al 1 por ciento del Producto Interno Bruto del país, para la educación superior. Desde el punto de vista local, desde el 2018 en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, se estableció que el subsidio para la Universidad Veracruzana va a llegar al 4 por ciento del presupuesto general de Egresos del Estado, empezando con el 3 por ciento en el 2018 e incrementando paulatinamente hasta llegar al 4 por ciento en el 2023”, refirió.

Lo anterior, considero, refleja que habrá un presupuesto que, trabajado con transparencia, responsabilidad y de manera óptima, permitiría solventar las necesidades de la institución, aunque consideró que es algo que se tiene que trabajar a fondo.

Tras confirmar que contenderá por la rectoría de la Universidad Veracruzana como lo hizo hace cuatro años, cuando se presentó por primera vez como aspirante y fue electo en la terna de candidatos, dijo que, aunque en aquella ocasión la designación no fue favorable, el proyecto que presentó fue muy bien recibido por la comunidad.

Jorge Manzo Denes, académico y científico de la Universidad Veracruzana/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Explicó que esto lo motivó a seguir trabajando de cerca, madurar su proyecto, reforzarlo y este año, participar nuevamente de la convocatoria.

Consideró que estos tiempos son inéditos y llevarán a la educación superior a enfrentar retos que se deben afrontar entre toda la comunidad para llegar a las soluciones más adecuadas, por lo que se debe impulsar el crecimiento de la institución de acuerdo con la demanda y la calidad de la docencia para tener egresados altamente reconocidos, y con ello, estimular la identidad institucional.