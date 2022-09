Vecinos de Laguna Real reportan muerte de un sábalo de 1.5 metros

Veracruz, Ver.- Habitantes del fraccionamiento Laguna Real en la ciudad de Veracruz denunciaron la muerte de un sábalo que habitaba en la laguna Olmeca junto a otras especies.

De acuerdo con los vecinos, el animal de 1.5 metros y un peso promedio de 30 kilogramos fue encontrado muerto por la tarde de este miércoles, junto a otras especies.

¿Cuántos sábalos habitan en la laguna Olmeca?

Aseguran que desde hace varias semanas, cinco sábalos habían tomado la laguna Olmeca como su nuevo hábitat, sin embargo acusan que la falta de limpieza en el manto acuático podría estar afectando a las especies que se encuentran en el lugar.

En ese sentido hicieron un llamado a las autoridades ambientales a salvaguardar las especies que habitan en la laguna que es la más importante del sistema lagunar por su extensión.

¿Qué dijo el jefe de Inspección y Vigilancia de la PMA?

En tanto el jefe de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PMA), Gaspar Monteagudo Hernández explicó que aunque no se tiene identificado el número de especies que se encuentran en la laguna, el sábalo pudo haber llegado en una subida de marea.

No obstante, aclaró que la laguna no cuenta con las condiciones para que los sábalos habiten en el lugar ya que son especies de agua salada y llegan a desovar en la zona de manglares cuando entran al estero.

“Tanto como decir que hay cinco sábalos, no lo sabemos porque difícilmente los vamos a poder contar en una laguna tan grande, pero además no son las condiciones ideales para que viva un sábalo, ellos viven en el mar, pudieron haber llegado cuando sube la marea y entra el agua salada, quizá ya no pudieron salir”, argumentó.

Hizo hincapié en que en la laguna desemboca una planta de tratamiento del grupo MAS por lo que condiciones reales para este tipo de especies no hay.