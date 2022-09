Urge aplicar Ley de Protección de Bienestar Animal en Veracruz: Activista

Veracruz, Ver.- El estado de Veracruz es una de las entidades donde el maltrato animal es de los menos castigados a pesar de que existe una Ley de Protección de Bienestar Animal indica el presidente de la Asociación Veracruzana para la Concientización Ambiental A.C, José González Martínez.

En entrevista para el Diario de Xalapa el ambientalista expone que desde la creación de dicha ley en el 2010 hasta el 2019 solamente un caso fue vinculado ante un juez de entre las miles de denuncias por maltrato que se dan mensualmente en el territorio veracruzano.

Te puede interesar: Invitan a la Expo Mascotas 2022 en Boca del Río; en beneficio de protectores de animales

¿Cuántos casos de maltrato animal se han presentado ante las autoridades y recibido sentencia?

Refiere que en el 2019 se presentó el caso de “viejito lindo” un perro que fue asesinado por su dueño en la ciudad de Veracruz.

Local Van más de 100 perros rescatados por maltrato en Veracruz

El propietario del animal Pedro “N” fue a prisión para su vinculación a proceso, pero falleció días después en la cárcel.

“Ese es el único caso que llegó y solamente llegó a la audiencia inicial porque se le dictó prisión precautoria, pero murió en la cárcel”, indica.

Sin embargo, señala que si el iniciado no hubiera muerto le esperaba una pena de uno a tres años y pueden salir bajo fianza.

“Mientras que en otros lugares como Querétaro la pena es de tres a cinco años, en Coahuila es de dos a seis años, en Ciudad de México de dos a cuatro años, no alcanzaría fianza”, expresa.

González Martínez considera que la misma Fiscalía de Protección Animal solo es un elefante blanco que no cuenta con oficinas ni con personal especializado.

“Es un enorme elefante blanco no tiene operatividad desde que se creó hasta el 2020 se tenían contabilizadas 200 denuncias de maltrato animal de las cuales solo una se llevó ante el juez y no se logró continuar con el iniciado, no es ni el punto cero y es una cifra inverosímil a todo lo que abarca el estado”, reitera.

Insiste en que según cifras proporcionadas por expertos ambientalistas a nivel mundial México ocupa el tercer lugar en maltrato de animales domésticos y silvestre.

Esto arroja que de 18 millones de animales domésticos solo el 30 por ciento tiene un hogar digno mientras que el 70 por ciento fue abandonado o anda en la calle.

Te puede interesar: Perros extraviados en Xalapa: ¿Los has visto en la calle?; ayúdalos a volver a casa

“Te das cuenta que es mucho el trabajo que hay que hacer en materia de protección animal, porque en Veracruz también llamamos fiestas patronales a celebraciones donde se lastima a los animales, lo consideran un arte y no es así”, agrega.