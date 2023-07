Por obra, ventas de comerciantes de las Trancas cayeron 70%

Comerciantes de la zona de Las Trancas se manifestaron hoy para protestar por las afectaciones que les han ocasionado las obras de construcción de un puente a desnivel en la zona; mostraron su preocupación por la disminución de ingresos que han tenido desde hace tres meses que comenzaron los trabajo.

El grupo de comerciantes, locatarios y vendedores ambulantes, marcharon y bloquearon el tramo de la carretera de Xalapa-Veracruz, a la altura de esta localidad.

¿Cómo afectó obra a comerciantes de Las Trancas?

Local Abren circulación de carretera a Veracruz tras accidente de camión

Afirman que sus ventas cayeron hasta 70 por ciento por la obra que realizan las autoridades municipales. Además solicitan a las autoridades de Tránsito del Estado que pongan orden dado que hay un fuerte tráfico vehicular y los automovilistas no respetan el reglamento al estacionarse frente de los negocios. “Por esa situación ya no llegan los clientes a comprar o a comer, porque saben que no habrá donde aparcar sus autos”.

Resaltan que ya están cansados por los daños que les ha dejado esta obra, “pedimos a las autoridades correspondientes que se apuren a terminarla”.

Los inconformes proponen además que se abra el acceso de la calle que va a la carretera a Coatepec para que haya fluidez y se libere la vía principal, que es donde se genera el mayor caos vial.

Lee más: Conoce la lista de colonias de Xalapa que tendrán agua para este martes

Exigen que se retiren los discos de no estacionarse en ambas aceras de la vía principal y que se haya agentes viales en los pasos peatonales, para evitar un accidente con las personas que caminan por esa vía.

Sobre la baja de sus ventas, señalan que es preocupante porque hay establecimientos que han tenido que recortar personal y en tres meses ya se ha dado el cierre de varios negocios debido a que no tenían ventas.