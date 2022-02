Veracruz, de los estados con mejor seguridad: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirma que Veracruz se ubica en el lugar 25 del país con más delitos por cada 100 mil habitantes en enero, según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que subraya que es de los estados con mejor seguridad, lo que no había ocurrido en décadas.

Esto, destaca, pese a lo que se dijo de su gobierno cuando se dejaron nueve cuerpos abandonados en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, el mes pasado y se inmiscuyó al secretario de Gobierno Éric Patrocinio Cisneros Burgos.

Reprocha que algunos medios nacionales se lanzaron "con todo" como si en Veracruz no se contuvieran los delitos cuando se ubica en los últimos sitios "ojalá esté sea un tema de los medios, los que nos señalaron reconozcan la verdad".

Expone que si bien existen algunos eventos mediáticos, "son esporádicos, aislados" pues la contundencia con la que han actuado ha provocado que no ocurran tan seguido como con quienes le antecedieron.

En el tema de homicidio doloso, señala que en enero, el estado ocupa el número 17 a nivel nacional con más casos por cada 100 mil habitantes, por abajo de Estados como Jalisco, Guanajuato o Nuevo León.

"No le han abierto comisión a Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, y los senadores más duros contra nosotros no voltearon a sus estados; no obstante estamos en el 17 de homicidio y dónde está la comisión especial de esos estados".