[Video] Madres de niños con cáncer denunciarán omisión ante Organismos internacionales

Veracruz, Ver.- Madres de niñas y niños con diagnostico de cáncer cumplieron 96 horas de plantón frente al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) en demanda de medicamentos oncológicos y ante la nula respuesta del estado no descartan recurrir a organismos internacionales para presentar denuncias.

En voz de la señora Cora de Jesús Rodríguez, el grupo de madres lamentó el desinterés del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor por atender la demanda y dar solución a este conflicto.

“Ya tenemos cuatro días y tres noches y no hay respuesta, lamentablemente ya no sabemos qué hacer, estamos desesperadas queremos nuestros medicamentos, queremos una respuesta, queremos medicina no estamos pidiendo nada fuera de lo común”, dijo.

En ese sentido mencionó que se están asesorando en la cuestión legal para emprender acciones internacionales debido a que es obligación del estado preservar la salud de los ciudadanos y en especial de los niños.

“Vamos a interponer denuncias contra las autoridades que no están haciendo nada por nuestros hijos, estamos asesorándonos y buscar la manera porque están jugando con la salud de nuestros hijos porque les están negando la oportunidad de seguir vivos, ahí ya entra el derecho de la vida y están cayendo en un delito”, detalló.

Consideró que solo a través de organismos internacionales se podría tener alguna respuesta ya que el viernes emprendieron varias acciones de bloqueos y siguen siendo ignorados.

La afligida madre exhortó al presidente de México Andrés Manuel López Obrador a que tome cartas en el asunto y se le dé respuesta a esta demanda de familias que luchan por mantener con vida a sus niñas y niños, pues ya es insostenible esta situación.

Durante el plantón las mujeres han tenido que soportar intensas lluvias sin embargo los menores que las acompañan se resguardan en el autobús del grupo musical Los Caracoles que quedó a su disposición por tiempo indefinido.

El plantón continuará este sábado y no descartan cerrar otras calles, pero permanecerán en el campamento que instalaron frente al Hospital.