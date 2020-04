[Video] Mortandad de peces inunda de malos olores zona de laguna de Lagartos

Veracruz, Ver.- Ante el insoportable olor que se desprende de la laguna de Lagartos por la gran cantidad de peces muertos vecinos de la zona demandan a los gobiernos municipal y estatal la limpieza de lo que queda del manto acuífero porque con el intenso calor hasta dolor de cabeza tienen.

Mediante un video que hicieron circular, los vecinos de los alrededores de la laguna ubicada al norte de la ciudad de Veracruz denunciaron la pudrición que existe por los peces que han muerto debido a que la laguna ya no tiene suficiente agua y con el paso de los días se ha ido secando.

Laguna Lagartos

Video: Ingrid Ruiz

Los vecinos erizaron para regar cal sobre el área donde están los peces muertos a fin de aminorar el olor que emana de la zona por la gran, debido a las altas temperaturas.

Mencionaron que el olor les provoca desde dolor de cabeza hasta vómito y no los deja descansar.

“Los vecinos queremos que alguna autoridad competente nos haga caso, ya no podemos soportar el olor (..) quisiéramos que mandaran a alguien no se aguanta la peste hay mucha mosca no podemos ni dormir”, fueron algunas de las denuncias.

La laguna de Lagartos forma parte de lo que queda del sistema lagunar interdunario en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado-La Antigua, sin embargo, debido a la fuerte sequía del año pasado ha venido disminuyendo su caudal y en algunas partes está completamente seca.

Anteriormente los vecinos de la zona utilizaban el área de la laguna para hacer actividades de recreación familiar o practicar algún deporte, sin embargo por ahora están imposibilitados porque además de la cuarentena el terrible olor no los deja ni acercarse