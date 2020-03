[Video] Salen gusanos en agua potable de Veracruz y Boca del Río, acusan usuarios

Veracruz, Ver.- Integrantes del Movimiento Civil Independiente y usuarios de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río protestaron en calles del primer cuadro de la ciudad para denunciar el mal servicio que prestan las empresas Grupo MAS y Compañía de Agua de Boca del Río (CAB), concesionarias del agua potable y alcantarillado.

La protesta inició en el Tranvía del Recuerdo alrededor de las 5:00 de la tarde, desde donde partieron por la avenida Independencia que fue bloqueada momentáneamente, hasta que llegaron al zócalo de Veracruz, en donde presentaron sus denuncias de manera pública.

Local Veta Gobernador Ley de Aguas, pide al Congreso una nueva revisión

La señora Dora Elía Tiburcio, usuaria del CAB con domicilio en el fraccionamiento El Morro, aseveró que el agua potable que llega a su vivienda está sucia, por lo que fue necesario que colocara filtros en todas las tomas para aminorar la presencia de gusanos y lodo.

Realmente el agua está demasiado cara y en pésimas condiciones, no me parece que el agua esté en buenas condiciones, el agua llega amarillenta, medio lodosa y eso porque mi marido puso filtro en todos lados, ya no salen los gusanos, pero si no seguramente traerían

declaró

No solo eso, manifestó que las calles del fraccionamiento en el que viven presentan varias fugas de aguas negras, que se escurren directamente al mar, sin ningún control por parte de las autoridades municipales que dieron la concesión a dicha empresa.

“Las alcantarillas todas están saliendo aguas negras y el cobro de la empresa es altísima, yo vivo cerca del mar en Vía Muerta y toda el agua negra se va ahí”, agregó.

Por su parte, la señora Cecilia Centeno López, usuaria del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento en la colonia Primero de Mayo en la ciudad de Veracruz, afirmó que el agua que recibe en su vivienda no puede ser utilizada para cubrir las necesidades diarias.

Video: Danytza Flores | Diario de Xalapa .jpg.mp4

Afirmó que es necesario que adquiera agua purificada de garrafón para bañarse y lavar sus alimentos, lo que genera un gasto extra adicional a las tarifas que cobra la empresa privada; que además denunció son sumamente elevadas.

La usuaria afirmó que la empresa intenta cobrarle 39 mil pesos por un adeudo de tres meses en el servicio, cuando su vivienda es una construcción de tamaño regular que habita ella sola, además de ser una persona de la tercera edad.

No invierten nada, quieren recibir pero no dar, no se vale porque si se supone que uno está pagando el agua es porque está pagando agua con calidad, que pueda bañarse con seguridad de que no le va pasar a uno daño en el cuerpo, en la cabeza, en la boca

Los inconformes que participaron en la protesta exigen que las autoridades cancelen la concesión que gobiernos anteriores otorgaron a las empresas privadas que sustituyeron al extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano.