Xalapa no soportará otra administración ineficiente: Velasco Chedraui

Xalapa, Ver.-Xalapa ya no soportaría otra administración ineficiente, controlada por grupos políticos de otras ciudades del país a quienes no les interesa nuestra gente, aseguró David Velasco Chedraui, candidato de la alianza “Veracruz Va” a la presidencia municipal de la capital, quien reiteró que sin empleo, obra pública, con un bloqueo permanente a las obras privadas, con una creciente inseguridad,, la ciudad está estancada en materia de desarrollo.

Al recibir el respaldo de la agrupación política “Vía Veracruzana”, que preside Amadeo Flores Espinosa, Velasco Chedraui insistió en que “Xalapa va en picada y en muchas colonias la gente ya no tiene qué comer; en todos mis recorridos la gente me dice que está peor que antes, que vamos para atrás y nuestra ciudad necesita algo mejor; por eso estoy aquí, porque estoy convencido de que puedo aportar mi experiencia”.

David Velasco Chedraui consideró que sí es posible transformar esta realidad que vive el municipio. “Les pido que confíen y nos ayuden. Sí se puede. Tenemos la voluntad y la experiencia. El primer eje de mi programa de gobierno es crear más empleo. ¿Cómo? Ejerciendo bien el presupuesto para poner en marcha un gran programa de obra pública; buscando más presupuesto federal y de organismos internacionales; agilizando los permisos para que se lleven a cabo más inversiones privadas e implementando el modelo de Ciudades Inteligentes para acabar con la burocracia de ventanilla, el tortuguismo y los moches”.

El candidato expresó que Xalapa necesita a diputados federales del mismo color, “porque cuando no son del mismo color las cosas se complican”. Por ello, pidió el respaldo para sus compañeros aliancistas, Américo Zúñiga Martínez y Adolfo Mota Hernández. “Necesitamos a legisladores comprometidos que nos ayuden a bajar muchos recursos federales, a regresar partidas que se cancelaron, como el FORTASEG, para mejorar la seguridad en la capital”.

David Velasco Chedraui mencionó que su gobierno no llegará a ensayar ni a experimentar, no regresará recursos a la federación como lo está haciendo el actual gobierno, no estará controlado por grupos políticos de otros estados de la república, quienes en Xalapa impusieron a personas sin perfil en puestos claves de la administración.

Durante el encuentro, el presidente de Vía Veracruzana, Amadeo Flores Espinosa, recordó que estamos en un país en bancarrota, sin obra pública, que importa alimentos porque la gente del campo no tiene dinero para trabajar porque cortaron los créditos a este sector. Por todo ello, aseguró, necesitamos que la alianza Va por México venza en las urnas este 6 de junio, por el bien de Xalapa, de Veracruz y de toda la nación.

Foto: Cortesía | David Velasco

Este sábado, en compañía de la candidata a diputada local, Lilian del Carmen Cerecedo Beaumont García, del candidato a diputado federal, Adolfo Mota Hernández, y del panista Sergio Hernández Hernández, David Velasco Chedraui realizó también un recorrido por las congregaciones, en donde escuchó las quejas de los pobladores sobre el actual gobierno y ofreció que durante su gobierno respaldará como nunca a la zona rural de la capital veracruzana.