Siguen cerradas válvulas que abastecen de agua a Xalapa; se espera desabasto en toda la ciudad

Xalapa, Ver.-El gobierno municipal de Xalapa dio a conocer que en un acto violatorio a las leyes federales, continúan cerradas las válvulas de la presa Los Colibríes, que abastece del vital líquido a gran parte de la capital veracruzana.

En un comunicado se explica que la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra quien resulte responsable por este delito.

Detalla que la denuncia también se haría por la retención de personal, responsable del cuidado, mantenimiento y operación de la presa, ubicada en el municipio de Quimixtlán, Puebla.

Advirtieron que, de no abrirse las válvulas, se espera que haya un desabasto en toda la ciudad, no obstante que es un asunto ajeno a la CMAS y al Ayuntamiento de Xalapa, pues el cierre no obedece al incumplimiento de acuerdos o falta de pagos.

¿El cerrar las válvulas de la de la presa Los Colibríes es un delito?

Remarcaron que se trata de un acto criminal y un delito federal sin motivo en el que incurrieron algunos pobladores de Chilchotla, Puebla.

La CMAS Xalapa recurrirá a las instancias necesarias y multiplicará los esfuerzos operativos y de personal para regularizar el servicio y recuperar el abasto en la línea principal y la Planta Potabilizadora, dijeron.

Las zonas de impacto inicial son aquellas que tuvieron poca presión este martes 28 de mayo y los sectores que aperturan este miércoles 29 de mayo.

Ante ello, el organismo operador exhorta a la ciudadanía a realizar un uso racional del agua en sus hogares.

Para mitigar los efectos de esta situación compleja, se realiza la distribución de agua a través de pipas, dando prioridad a hospitales.