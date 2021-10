Xantolo no será un evento masivo: alcalde de Tempoal

Veracruz, Ver.- Este año la fiesta de Xantolo prevista del 28 de octubre al 3 de noviembre, no se celebrará a lo grande por la pandemia del Covid-19, así lo da a conocer el alcalde de Tempoal, Abel Díaz Ponce.

Menciona que no se planeó un programa de actividades, porque se pretende evitar concentraciones masivas.

“No tenemos programa, porque la fiesta no va a ser grande como siempre la hacemos por lo de la pandemia”, refiere.

Es por ello que los foros y los bailes quedaron cancelados a fin de evitar posibles contagios entre la población y posibles turistas.

Lo más que se permitirá es que cada comparsa baile en su propia colonia, aun cuando esa localidad se encuentra actualmente en semáforo epidemiológico amarillo.

El alcalde advierte que los visitantes que deseen a la celebración del Xantolo a Tempoal pueden ir, pero aclara que no será la festividad de años anteriores.

“No va a tener foro, no van a tener todo lo grande que teníamos antes porque no queremos cúmulo de gente; yo soy doctor de profesión y cuido a mi gente y no queremos que sea una fiesta tan grande porque no queremos contaminación, no queremos contagio, no queremos que la gente sufra en el cuerpo; el que quiera ir, puede ir, pero no va a haber una fiesta grande”, agrega.

Por otra parte, Díaz Ponce confirma que su municipio fue uno de los más afectados por el paso del huracán Grace en agosto pasado; donde dejó algunas comunidades incomunicadas.

Refiere que más de 500 familias de esa localidad resultaron afectadas por las inundaciones, las cuales ya reciben apoyos de los tres órdenes de gobierno.

“Todos están con comunicación, todos están bien y más con todos los apoyos que nos están llegando y nos van a llegar mucho más apoyos”, remata.