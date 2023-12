Xóchitl Gálvez pide a los veracruzanos apoyar a José Yunes, no a una corrupta

Boca del Río, Ver.- La precandidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz pidió a los veracruzanos dar el voto en favor de José Yunes Zorrilla para cambiar el rumbo del estado y no apoyar a una inepta y corrupta.

Durante su gira de precampaña por el estado de Veracruz, la abanderada de los partidos PRI, PAN, PRD, se lanzó contra la exsecretaria de Energía por el tema de la refinería de Dos Bocas, pues hizo referencia que iba a costar 160 mil millones de pesos y hasta ahora se han destinado 400 mil millones de pesos para un proyecto que no funciona.

En ese sentido, la hidalguense la llamó inepta y corrupta por lo que pidió a los veracruzanos a confiar en el proyecto de José Yunes porque además el sí es nacido en el estado.

“Y les voy a decir una cosa, ya dijeron que queremos un gobernador que sea de Veracruz, no queremos una gobernadora que no conozca Veracruz, pero además les voy a contar algo, que a lo mejor ustedes dicen: no me importa tanto; la refinería de Dos Bocas iba a costar 160 mil millones, hoy lleva costados 400 mil millones y no funciona 18 meses después de inaugurada. ¿Eso quieren para Veracruz? ¿Quieren una gobernadora inepta y corrupta?".

Afirmó que con José Yunes el estado tendrá un nuevo gobernador que sí gobierne, porque, a su consideración, Veracruz está abandonado.

“Veracruz está abandonado en su seguridad. Ya están cansados; ya están cansados de que no haya Gobierno Federal atacando a los delincuentes, ya están cansados del cobro de piso, ya están cansados de los secuestros, de los desaparecidos, de las fosas clandestinas”, expresó.

Aseveró que esto tiene que acabar, porque la política de abrazos y no balazos fue un fracaso.

“Hoy desafortunadamente nos enteramos que, en Salvatierra, Guanajuato, han asesinado a 12 jóvenes, hoy en la madrugada, ya basta no nos acostumbren a esta tragedia”, expuso.