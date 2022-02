AMLO asegura cero impunidad para Segalmex por irregularidades en Cuenta Pública

Derivado de los hallazgos de corrupción por más de 8.6 mil millones de pesos que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Seguridad Alimentario Mexicana (Segalmex) que dirige Ignacio Ovalle; el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad para nadie sobre las denuncias hechas por la Auditoría.

➡️ AMLO minimiza irregularidades en la Cuenta Pública 2020

La ASF registró en su última entrega de la Cuenta Pública 2020 que las compañías Liconsa y Diconsa, que coordina Segalmex, tuvieron pagos sin factura a medianos productores, por más de mil 352 millones de pesos para granos, como maíz, frijol, arroz y trigo.

Finanzas Aeropuerto de Santa Lucía debe actualizar análisis de rentabilidad: ASF

Asimismo, indica la ASF que Segalmex no pudo comprobar con documentos que transfirió mil 445 millones de pesos en Liconsa a pequeños y medianos productores de leche, entre otras anomalías.

Cuestionado por las irregularidades que presentó la ASF este domingo en la la tercera entrega de la Cuenta Pública 2020, el primer mandatario sostuvo que se está haciendo “una investigación de fondo” y que es distinta a lo reportado por la autoridad auditora dependiente de la Cámara de Diputados en este caso.

“Sí hay denuncias presentadas por malos manejos de funcionarios de Segalmex. Se han presentado denuncias no precisamente por las observaciones de la Cuenta Pública, sino por otras formas de evaluación que detectó la Secretaría de la Función Pública y ya se está actuando y vamos a esperar a que se tenga toda la información”, expuso el presidente, durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, este lunes.

Sobre la responsabilidad de Ignacio Ovalle en estos casos de presunta corrupción en Segalmex, el presidente añadió que “no se puede todavía concluir nada” y agregó “siempre yo he dicho y voy a seguir sosteniendo que, si no hay pruebas, si no se demuestra que se cometió un delito, pues no se puede juzgar a nadie”.

Recalcó, “no se pueden hacer juicios sumarios, pero sí quiero que quede claro que no se acepta la corrupción de nadie, pero sí se tienen que presentar todos los elementos y ya se está haciendo una investigación de fondo a Segalmex”, subrayó.

El mandatario insistió en que en Segalmex su gobierno ya presentó denuncias penales y se va a responder a ello y se va a castigar a quien sea si se halla corrupción, mientras concluyó que “no hay impunidad para nadie”.

Es de recordar que Ovalle fue director de Conasupo, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y jefe en aquella época, del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con la FGR, desde que se fundó Segalmex, en enero de 2019, a la fecha, se han iniciado más de 20 carpetas de investigación sobre actos de corrupción en ese organismo que van, desde triangulación de recursos hasta lavado de dinero.